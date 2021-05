Asus flipt alleen de camera van de nieuwe Zenfone 8 Flip

Wanneer een fabrikant bij de introductie van een nieuwe smartphone spreekt over een ‘Flip phone’, dan denken we tegenwoordig natuurlijk meteen aan een opvouwbaar toestel. Asus heeft echter een ander idee over dat concept. Bij de nieuwe Zenfone 8 flipt namelijk alleen de camera. Nieuw is dat overigens ook niet, want de afgelopen jaren hebben we al vaker smartphones zien verschijnen waarbij de camera kan scharnieren om in één handomdraai van standaard naar selfie-modus te schakelen. Voorbeelden daarvan waren onder andere de Oppo N1 (2014) en, meer recent, de Samsung A80 uit 2019. Flippende camera's van 15 jaar geleden Sterker nog, heel wat jaren geleden had onder andere Nokia, onder andere met de N90 (foto hieronder), N92 en N93, al mobiele telefoons waarvan de camera kon draaien. Dat was weliswaar ten behoeve van de videofunctie, maar toch. Het feit dat Asus deze functie nu de benaming ‘Flip’ meegeeft maakt het, zoals gezegd, alleen maar verwarrender. We kennen immers allemaal de Samsung Galaxy Flip met zijn opvouwbare scherm.

Asus Zenfone 8 (Flip) Dan kort maar even over de nieuwe Asus zelf. De Zenfone 8, inmiddels de achtste generatie van deze toestelserie, wordt in twee varianten gemaakt; mét en zonder roterende camera. De standaard Zenfone 8 is onder andere uitgerust met een 120Hz 5,9 inch AMOLED display van Samsung en een 4000 mAh accu. Aan de achterzijde van dat toestel zit een dual camera van Sony met een 64 megapixel standaard sensor en een 12 megapixel groothoek sensor. Aan de voorzijde zit dan nog een 12 megapixel camera voor selfies. Verder moet dit toestel het doen met 128GB interne opslagcapaciteit die verder niet uit te breiden is. Wel kun je eventueel kiezen voor een variant met 256GB.

De Asus Zenfone 8 Flip heeft een 6,7 inch Super AMOLED display van 90Hz en een resolutie van 2400 x 1080 pixels. Voor het grotere scherm heeft de fabrikant er ook een grotere accu, van 5000 mAh, in geplaatst. De draaibare camera-unit is uitgerust met drie camera’s, te weten de 64 megapixel standaard sensor, een 12 megapixel groothoek sensor en een 8 megapixel telelens sensor. Wanneer je de camera ‘flipt’, een overigens gemotoriseerde functie, dan heb je dus een triple ‘selfie-camera’. Ook de Zenfone 8 Flip is voorzien van 128GB opslagcapaciteit, maar dat is middels een microSD wel verder uit te breiden. Bovendien kun je ook kiezen voor een variant met standaard 256GB.

Beide toestellen worden aangedreven door dezelfde Qualcomm Snapdragon 888 processor, een 2,8GHz chip met acht rekenkernen en 5G ondersteuning. Afhankelijk van het model is de Zenfone 8 verkrijgbaar met 6, 8 of 16GB RAM. Bij de Zenfone 8 Flip is de keuze iets beperkter. Die is namelijk alleen beschikbaar met 8GB RAM.