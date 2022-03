Apple repareert geen verloren of gestolen iPhones meer

De fabrikant heeft het zelf nog niet bevestigd, maar het lijkt erop dat Apple een volgende stap zet om iPhone diefstal nóg onaantrekkelijker te maken. Vanaf nu mogen Apple Stores en Apple Service providers (geautoriseerde reparateurs) geen iPhones meer repareren die als ‘verloren’ of ‘gestolen’ geregistreerd staan in de database van de GSMA. Dat is althans wat Apple besloten heeft middels een interne memo die door MacRumors ingezien is.

Reparatie weigeren

Het betreft dus alleen gestolen of verloren toestellen die ter reparatie aangeboden worden. Het betreft toestellen die officieel aangemerkt worden als gestolen of verloren, en als zodanig ook geregistreerd zijn in de GSMA Device Registry. Die worden met die status ook weergegeven in de reparatiesystemen van Apple.

Klanten die een dergelijk toestel nu ter reparatie aanbieden, worden geweigerd. Het is niet bekend of de reparateur vervolgens ook melding van het voorval moet doen bij de politie.