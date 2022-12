Apple breidt Kaarten uit met nieuwe functies

Apple heeft haar Kaarten app voor iOS16 van een aantal nieuwe functies voorzien. Het betreft met name een aantal verbeterde (3D) weergaven van bezienswaardigheden en opties zoals ‘Kijk rond’. Daarnaast is ook de navigatie verbeterd. De update wordt uitgerold in Nederland, België, Zwitserland, Luxemburg en Liechtenstein.

Navigatie nauwkeuriger en makkelijker

De verbetering van de navigatie functie in Kaarten heeft betrekking op de snelheid en nauwkeurigheid van het berekenen en weergeven van routes. Zo worden nu en gebouwen, parken, luchthavens en winkelcentra gedetailleerd weergegeven. Verder zijn diverse bezienswaardigheden, zoals het Groothertogelijk Paleis, het NEMO Science Museum en de kastelen van Bellinzona nu in 3D te bekijken. De feature 'Kijk rond' in Kaarten biedt beelden op straatniveau in hoge resolutie, indien beschikbaar ook met 3D-foto's.

Behalve de verbeterde kaarten zijn er ook enkele nieuwe functies die het gebruik van Apple Kaarten vergemakkelijken. Daarmee wordt de gesproken routebeschrijving natuurlijker en makkelijker te volgen, bijvoorbeeld met aanwijzingen als "Sla linksaf bij het volgende verkeerslicht".

De nieuwe rijstrook begeleiding zorgt ervoor dat gebruikers tijdens het navigeren, voordat ze ergens moeten afslaan, al naar de juiste rijstrook geleid worden. De feature Snelheidscamera's laat zien wanneer je een snelheids- of roodlichtcamera nadert. Deze camera;’s worden ook op de kaart aangegeven. Een andere handige nieuwe functie is de mogelijkheid om routes te plannen met maximaal 15 tussenstops. De route wordt bovendien automatisch van Mac naar iPhone gesynchroniseerd wanneer het tijd is om te vertrekken.

Nog meer nieuwe goodies

Ook nieuw is de optie om de aankomsttijd te delen met familie, vrienden of collega's. Dat kan door middel van een gesproken commando via Siri ‘ Deel aankomst’, of handmatig via het navigatiescherm. De gedeelde aankomsttijd wordt, indien nodig ook live geupdatet wanneer de reizende gebruiker vertraging heeft.

Het doorgeven van een flitspaal, ongeluk of andere gevaren op de weg is nu ook mogelijk via een gesproken commando. Bijvoorbeeld door tegen Siri te zeggen "Er is verderop een ongeluk gebeurd" of "Er ligt iets op de weg".