App moet hoogwater catastrofe zoals in 2021 helpen voorkomen

Een van de problemen die vorig jaar medeverantwoordelijk was voor de watersnooderamp in het Ahrtal, blijkt de verstopping van afwateringen te zijn geweest. Niet alleen door bruggen en wegen die zo gebouwd zijn dat ze de snelle afvoer van veel regenwater belemmeren. Ook het dichtslibben van afwateringskanalen en -roosters was, en is, een punt van zorg.

Als Limburger staat de hoogwater catastrofe van juli vorig jaar (2021) nog vers op mijn netvlies. Niet alleen die van het Limburgse Heuvelland, maar ook de ramp in het Ahrtal in de Duitse Eifel. Dat gebied werd nog veel harder getroffen, met meer dan 130 dodelijke slachtoffers en duizenden mensen die maandenlang, en sommigen nu nog steeds, zonder (eigen) dak boven hun hoofd moesten doorbrengen. Om een herhaling van een dergelijke ramp te voorkomen wordt in Duitsland nu ook gewerkt aan een smartphone app waarmee de bewoners in die regio – en uiteraard ook andere regio’s waar hoogwater een probleem kan vormen – de lokale overheden tijdig kunnen waarschuwen voor potentiële risicogebieden.

Smartphone app op probleemplekken te melden

De onderzoekers uit Trier en Koblenz zien echter ook een rol weggelegd voor de inwoners van het gebied. Zij weten, omdat ze er wonen, vaak precies waar het water zich in hun wijk verzamelt als het hevig regent. Het idee is om deze mensen de mogelijkheid te geven deze plekken via een smartphone-app te melden. De eerste versie van die app is inmiddels ontwikkeld en klaar om te gaan testen.

Met de app kan de exacte locatie van de probleemplek bepaald worden. Daarvoor wordt de GPS-informatie van de smartphone gebruikt zodat de locatie altijd klopt. Via een invoerscherm is er de mogelijkheid om het type probleem te selecteren, bijvoorbeeld 'verstopping door afzettingen’. Gebruikers kunnen in de app tevens een kort probleemrapport invoeren, de situatie of de opstopping fotograferen en die naar de operators te sturen.



Het duurt nog wel even voordat de app in de praktijk, breed, uitgerold kan worden. De initiatiefnemers hopen dat ze de app begin 2025 zo goed doorontwikkeld en getest hebben – bijvoorbeeld voor het afvangen van ‘hoax’ of valse meldingen – dat hij klaar is voor gebruik.

Via: Tagesschau