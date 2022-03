Abonnement voor de iPhone op komst?

Nee, dit gaat niet over een ‘iPhone met een abonnement’ zoals we die al vele jaren kennen. Je gaat naar een provider, kiest een iPhone en een mobiel abonnement en betaalt vervolgens een of twee jaar lang een vast bedrag per maand voor toestel en mobiele dienstverlening. Al we de berichten van Bloomberg mogen geloven dat komt Apple mogelijk volgend jaar al met een abonnementsmodel voor de iPhone (en mogelijk ook andere hardware).

Volgens Bloomberg wordt een iPhone abonnement niet vergelijkbaar met de huidige ‘huurkoop’ constructie zoals we die kennen van de mobiele providers. Gespeculeerd wordt over een abonnement met de optie om tussentijds te upgraden naar een nieuw model. Ook wordt gesproken over een abonnementsvorm waarbij de gebruiker meerdere diensten in één abonnement kan combineren. Denk aan Apple care of Apple One services.

Doe nog maar een abbo’tje

Abonnementen op diensten zijn natuurlijk niet nieuw. Iedereen heeft er wel een paar. Voor mobiel bellen, internet en streaming video-diensten bijvoorbeeld. De voordelen van een (flexibel) abonnement beperken zich echter niet alleen tot zekerheid over de (maandelijkse) kosten. Ook de mogelijkheid om je voor een bepaalde op een dienst te kunnen abonneren – denk aan het switchen tussen verschillende streaming video-diensten - is een voordeel.

Bij een abonnement op hardware is dat natuurlijk wat lastiger. Die zijn er wel, maar vaak komt het maandelijkse tarief dan overeen met de prijs van het product gedeeld door de looptijd van het abonnement. Een soort huurkoop constructie. Toch groeit ook het aantal hardware abonnementen.