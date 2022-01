​Google duikt in de blockchain: dit is wat de blockchain inhoudt

Google heeft een Google Labs geopend speciaal voor blockchain. Bloomberg schrijft nu dat Google van plan is om een hele blockchaindivisie op te zetten. Een interessante stap die veel kan betekenen: de blockchain en cryptovaluta gaan namelijk ook een grote rol spelen in het metaverse. Google zou in interne documenten zelfs hebben geschreven dat het meer focus wil op Web3.

Ketting met schakels De blockchain is niet zomaar een buzzwoord wat je veel hoort: het is technologie die de mogelijkheid biedt om data op te slaan. Het werkt als een soort ketting, vandaar dat het block-chain heet. Een blockchain is een database die bestaat uit allemaal verschillende apparaten. Het is efficiënt, snel en veilig, omdat de ketting bestaat uit zoveel apparaten. Het kan dus zijn dat de ene stukje rekenen plaatsvindt op een apparaat in Japan en de volgende op een apparaat in Brazilië. Een transactie wordt in blokjes opgeslagen binnen het netwerk, maar elk nieuwe blokje bevat ook informatie over het vorige blokje, hierdoor krijg je een schakel-effect.

Cryptovaluta Een blockchain wordt vaak in verband gebracht met digitale munten, zoals Bitcoin, maar het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor het uitwisselen van contracten en andere belangrijke documenten. Het gaat daarbij om transacties tussen twee partijen: een derde partij is niet nodig nodig. Dat is waarom cryptovaluta ook decentraal worden genoemd: binnen die blockchain komt er geen bank bij die de transactie overziet, bovendien is er niet één locatie waar alles is opgeslagen. Dat maakt het ook een veiliger systeem: als een kwaadwillende toegang zou hebben tot één schakel, dan heeft hij of zij daar vrij weinig aan.

Nadelen aan de blockchain Hetzelfde geldt voor mensen die iets willen veranderen aan de blockchain. Dat kan ook niet zomaar, want de systemen binnen het netwerk moeten het eens zijn over de code, pas dan kan informatie worden opgeslagen. Iedereen kan een blockchain bouwen, het is een open systeem zoals Linux. Als je de techniek snapt, dan kun je je eigen database bouwen waarvan jij het protocol bepaalt: de regels voor je database. Het klinkt allemaal positief, maar er kleven ook nadelen aan de blockchain. Zo kost het heel veel energie om al die systemen draaiend te houden. Het kost een grote hoeveelheid rekenkracht om een blokje aan de ketting toe te voegen aan de ketting. En sowieso: duizenden computers aan hebben en tot het uiterste laten werken kost ook veel energie. Dat is ongetwijfeld iets wat het nieuwe Lab van Google ook gaat uitzoeken.