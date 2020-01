MediaMarkt komt weer met de BTW weg ermee actie

Vanaf donderdag 23-1-2020 t/m zondag 26-1-2020 zijn het weer de BTW Weg ermee dagen bij MediaMarkt. Dat wil zeggen dat je op een groot deel uit het assortiment BTW korting krijgt. De korting die je krijgt is 17,36% en niet 21%. Dit komt doordat de btw van de totaalprijs afgehaald word, en dus niet van de verkoopprijs die jij in de winkel ziet. Maar nog altijd een mooie extra korting.

Tijdens de BTW actie zijn er verder ook extra ruime openingstijden. De webshop is gewoon 24/7 geopend, maar lokaal kunnen de openingstijden tijdens de actieperiode afwijken wegens de extra verwachte drukte. Via de website kan je de actuele openingstijden van alle filialen vinden. Overigens kunnen de levertijden ook wat langer zijn dan normaal.



Hoe het werkt?

Tijdens de BTW weg ermee actie betaalt de MediaMarkt de btw van jouw aankoop. Het gaat hierbij dus om een doorberekende BTW korting. Hoe dit precies werkt?

Wanneer een product €242,- kost, bestaat het bedrag uit €200,- plus €42,- BTW. Tijdens de btw actie betalen ze dus de btw van €42,- voor jou. Dat is 17,36% korting over €242,-. Dus hoe hoger het bedrag van aanschaf, hoe hoger de korting in euro's voor jou zal zijn. Het kortingspercentage blijft altijd hetzelfde.