Had de Eredivisie gewoon in juni hervat kunnen worden?

Over het niet doorgaan van het professionele voetbal is veel te doen. Er zijn meerdere clubs benadeeld rondom Europees voetbal en promotie naar de Eredivisie, waarvan sommigen nog altijd bezig zijn het besluit aan te vechten. Nu om ons heen de competities in Duitsland, Engeland en straks ook Spanje en Italië hervat gaan worden rijst uiteraard de vraag op, waarom hier niet? Heeft overheid iets te snel besloten dat er tot 1 september geen profvoetbal mogelijk is. Of is het spelen in lege stadions en dus zonder de fans een belangrijkere factor. Voor de risico's op het veld hoeven we het in ieder geval niet te laten. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek.

In samenwerking met de KNVB heeft Inmotio namelijk onderzoek uitgevoerd, waarbij is geanalyseerd wat de onderlinge afstanden tussen spelers tijdens profwedstrijden zijn. Hiermee is duidelijk geworden hoe lang spelerskoppels met elkaar in contact zijn. Een van de belangrijkste conclusies is dat spelerskoppels zich slechts in 1,2% van alle wedstrijden meer dan 30 seconden binnen een afstand van anderhalve meter van elkaar bevinden. Voor het onderzoek zijn 482 Eredivisiewedstrijden uit de seizoenen 2018/2019 en 2019/2020 gebruikt.

Vincent van Renesse, CEO van Inmotio: “Het onderzoek heeft wereldwijde relevantie, nu er langzaamaan weer gevoetbald gaat worden op het hoogste niveau. Wij zijn er trots op dat de KNVB ons heeft gevraagd om het onderzoek te leiden en een nulmeting te doen naar de tijd die spelerskoppels in nauw contact met elkaar staan. Niet alleen hebben we inzichtelijk kunnen maken hoe hoog de onderlinge blootstelling tussen spelers is in een wedstrijd, maar zijn we in staat geweest om factoren die negatief bijdragen aan deze blootstelling in kaart te brengen. Door deze nulmeting uit te voeren is het mogelijk om eventueel maatregelen te nemen en de impact hiervan direct te meten."