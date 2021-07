​Bioscoop: "Opbrengst Black Widow 20 miljoen meer zonder Disney+"

Black Widow is de nieuwste Marvel-film in de bios. Niet alleen daar, want je kunt Scarlett Johanssons eigen superheldenflick ook bekijken op Disney+. Tot ergernis van het Amerikaanse bioscoopwezen, want dat beweert dat de film 20 miljoen meer zou opbrengen in de bioscoop, als het niet gelijk op de streamingdienst was verschenen.

VIP-toegang Disney+ Voordat je je enthousiast naar Disney+ snelt om de film te kijken: de film is er niet ‘gratis’ te zien zoals de rest van de content. Je bent er 21,99 euro aan kwijt voor ‘VIP’-toegang, wat eigenlijk vooral betekent dat je er nu veel geld voor neertelt, terwijl deze film over een paar maanden waarschijnlijk gratis te zien is. Aan de andere kant wordt er nu veel over gesproken en de altijd zeer hoge ogen gooiende Marvel-films willen veel mensen meteen bij de release zien.

Black Widow De vraag is alleen: waar? De film deed het erg goed in de boxoffice, de kaartverkoop in het eerste weekend nadat hij verscheen kwam uit op 80 miljoen. Op zich niet verkeerd, maar volgens de Amerikaanse National Association of Theatre Owners had dat 92 tot 100 miljoen dollar kunnen zijn, als de film niet al op Disney+ stond. De tweede week was de boxoffice ook een stuk slechter voor de Marvel-film, die toen een kleine 26 miljoen dollar opbracht, mede door concurrentie van Fast & Furious 9. Kortom, de Amerikaanse bioscooporganisatie is niet zo te spreken over die dubbelrelease van Disney. Er zitten echter veel kanten aan dit verhaal. Ten eerste is het fijn voor mensen om de keuze te hebben naar de bioscoop te gaan voor een geweldige filmervaring, of lekker thuis zelf popcorn te poppen en op de bank te ploffen. Het is goed dat die keuze er is, omdat mensen door de pandemie vaak nog steeds aarzelen om op stap te gaan.

Bioscoop versus Disney+ Bovendien kan het ook een financiële overweging zijn. Als je de film alleen zou kijken, dan is een bioscoopbezoek van 13 euro goedkoper dan 21,99 euro voor de prent op Disney+. Kijk je hem met twee mensen of meer (die allemaal bioscoopkaarten zouden moeten kopen), dan ben je al gauw een stuk duurder uit en is de keuze voor Disney+ eerder gemaakt. Natuurlijk is thuis een film kijken heel wat anders dan in de bioscoop, maar veel mensen zijn het door corona toch wel gewend om meer bij anderen over de vloer te komen dan pre-corona. Het feit dat de film op Disney+ staat komt echter met een ander probleem. Hierdoor kon Black Widow namelijk makkelijker gepiraat worden. De film is enorm populair op downloadsites en hierdoor lopen zowel bioscoopexploitanten als Disney geld mis. Reden genoeg voor de National Association of Theatre Owners om Disney te laten weten dat het niet oké is met deze gang van zaken en dat het liever zou zien dat een release eerst in de bioscoop is, voordat deze op de streamingdienst staat. Het denkt niet dat deze “geïmproveerde releasestrategie uit de coronacrisistijd een succes is voor Disney” en is overtuigd dat een exclusieve bioscoopuitgave meer opbrengt voor alle belanghebbenden. We zijn benieuwd of Disney hierop reageert en of het zijn strategie wellicht aanpast. Er zijn al films aangekondigd die geen vroege release op Disney+ krijgen, dus het lijkt de kritiek van de bioscoopexploitanten te beamen.