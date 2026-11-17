Het is inmiddels 36 jaar geleden dat een achtjarige jongen per ongeluk alleen thuis achterbleef en twee inbrekers het leven zuur maakte. Home Alone groeide uit tot een van de populairste kerstfilms aller tijden en Kevin McCallister werd een personage dat vrijwel iedereen kent. Nu kruipt Macaulay Culkin opnieuw in de huid van Kevin. Niet voor een nieuwe film, maar voor een bijzondere kerstcampagne van McDonald's . En die zit vol verwijzingen naar de klassieker uit 1990.

De inmiddels 46-jarige acteur is het gezicht van de nieuwe Home Alone-campagne die McDonald's op 17 november heeft aangekondigd. In de bijbehorende commercial belandt Kevin opnieuw helemaal alleen op een plek waar hij eigenlijk niet alleen hoort te zijn. Dit keer is het geen groot familiehuis in Chicago, maar een verlaten McDonald's-restaurant. En zoals we van Kevin gewend zijn, duurt het niet lang voordat hij besluit zijn eigen regels te maken.

Kevin McCallister is opnieuw alleen achtergebleven

In de commercial loopt een volwassen Kevin door een donker, ondergesneeuwd McDonald's-restaurant. Hij vraagt zich af waar iedereen gebleven is, om vervolgens te constateren dat hij blijkbaar opnieuw iedereen heeft laten verdwijnen. Een duidelijke knipoog naar de beroemde scène uit de oorspronkelijke film waarin Kevin ontdekt dat zijn familie zonder hem op vakantie is vertrokken.

Daarna neemt hij het restaurant volledig over. Kevin trekt een McDonald's-schort aan, maakt zijn eigen Big Mac en gaat aan de slag met een McFlurry. Ook speelt hij zowel medewerker als klant bij de drive-thru. De commercial zit vol nostalgische verwijzingen, maar laat tegelijkertijd zien hoe Kevin eruitziet als hij inmiddels volwassen is geworden.

Het is overigens niet de eerste keer dat Culkin terugkeert als zijn beroemdste personage. In 2018 speelde hij al een volwassen Kevin in een reclame voor Google Assistant. Toch blijft het bijzonder om de acteur opnieuw in deze rol te zien, zeker nu de eerste Home Alone-film alweer 36 jaar oud is.

McDonald's komt met speciaal Home Alone-menu

De terugkeer van Kevin is onderdeel van een veel grotere kerstcampagne. McDonald's introduceert namelijk een tijdelijk Home Alone Meal , compleet met speciale producten die zijn geïnspireerd op de film. Zo zijn er de Little Nero's Pizza McShaker Fries, frietjes met pizzakruiden die verwijzen naar Kevins favoriete kaas­pizza van Little Nero's. Daarnaast verschijnt een speciale pizzadipsaus en een Everything Sundae McFlurry met onder andere chocoladesaus, Oreo en M&M's.

Bij het menu krijgen klanten bovendien een paar speciale Home Alone-sokken. Er zijn vier verschillende uitvoeringen om te verzamelen, met ontwerpen die verwijzen naar Kevin en bekende McDonald's-personages. De Amerikaanse actie begint op 1 december en is tijdelijk verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

Komt het Home Alone-menu ook naar Nederland?

Voor Nederlandse fans is er goed en minder goed nieuws. McDonald's België heeft namelijk al officieel bevestigd dat het Home Alone McMenu vanaf 1 december verkrijgbaar is. Belgische klanten kunnen onder andere kiezen voor Pizza McShaker Fries, de Everything McFlurry en een speciaal menu met verzamelbare sokken. Via de Belgische McDonald's-app zijn bovendien exclusieve Home Alone-artikelen te krijgen, waaronder een muts en een tas.

Ook in het Verenigd Koninkrijk is de campagne inmiddels gestart. Daar zijn de speciale menu's al sinds 17 november verkrijgbaar. Of McDonald's Nederland eveneens meedoet, is op dit moment nog niet officieel bevestigd.