Coolblue ruilt kartonnen verzenddoos in voor papieren zak en breidt haar fietsnetwerk uit

Op dit moment bezorgt Coolblue met haar eigen bezorgservice, CoolblueFietst in 12 steden verdeeld over Nederland en België. De komende weken gaat Coolblue deze service met 5 extra steden uitbreiden. Het gaat hierbij om de steden Apeldoorn, Dordrecht, Amersfoort, Leiden en Breda. In totaal kun je dus straks in 17 steden de blauwe bakfiets voorbij zien rijden. Wat verder natuurlijk heel slim is, is dat ze deels afscheid nemen van de kenmerkende en typische blauwe Coolblue kartonnen doos. De bestellingen die met de bakfiets worden bezorgd zullen in een papieren zak worden verpakt. Wel zo handig want in een bakfiets passen natuurlijk veel meer van dat soort tasjes in vergelijking met de lompe grote kartonnen dozen. En natuurlijk scheelt dit ook behoorlijk wat aan karton.

Ze hebben de gunfactor!

Zie je de grote Amazon dit op lokaal niveau gaan doen? Coolblue is natuurlijk een Nederlands bedrijf en we houden allemaal van het “service met een glimlach” concept van Pieter Zwart. Het is toch geweldig dat we straks in die grote steden blauwe bakfietsen zien rijden. Als je het hebt over verwachtingen overtreffen dan is dit er, wanneer de service goed wordt uitgevoerd, absoluut eentje. Hier wordt je als consument toch blij van. Ik ben benieuwd wat dit met de NPS (netto promotor score) zal doen. Het is weer een extra onderscheidend service element die de keuze om ondanks de toetreders als bijvoorbeeld Amazon toch voor Coolblue te kiezen positief kan beïnvloeden. Ze hebben als het ware de gunfactor.