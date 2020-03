​​Apple staat pushberichten met advertenties toe

Het is officieel: appontwikkelaars hebben bijna carte blanche als het gaat om het versturen van pushnotificaties. Ze mogen namelijk van Apple nu berichten pushen met daarin advertenties. Dat betekent dat je op je werk kan zijn en ineens een pop-upje in je scherm krijgt met een advertentie voor bijvoorbeeld een andere game van diezelfde ontwikkelaar.



Advertenties als pushnotificaties

9to5mac ontdekte dat de richtlijnen van Apple zijn aangepast. Appstudio’s mogen nu pushnotificaties sturen met daarin advertenties. Helemaal carte blanche is het nog niet: de ontwikkelaar moet wel eerst toestemming krijgen van de gebruiker van de app. Kortom, als jij straks dol wordt van allerlei advertentiemeldingen op je iPhone, dan heb je dat uiteindelijk waarschijnlijk aan jezelf te wijten. Er is hoop: je kunt je te allen tijde afmelden voor deze vorm van adverteren.

Apple heeft bovendien een nieuwe regel toegevoegd om apps te verbieden die je zou kunnen gebruiken om misdaden te plegen. Het zou dan gaan om elke soort misdaden, wanneer de app gebruikers helpt om wetshandhaving te omzeilen. Of hier bijvoorbeeld flitsmeldingsapps onder vallen, dat is onbekend.

Datingapps onder vuur

In het verlengde daarvan zijn apps die de toekomst zouden voorspellen niet meer veilig voor de App Store. Apple heeft aangegeven dat het strenger zal optreden tegen dit soort nep-apps en datzelfde geldt voor datingapps. In die laatste categorie gaat het waarschijnlijk onder andere om het gebruik van veel bots en nepprofielen binnen datingapps. Zolang dit type app geen ‘hoogwaardige, originele ervaring’ biedt, hoeft een ontwikkelaar dus niet te verwachten in de App Store te kunnen verschijnen.

Al is dit nieuws wat dubbel. Over het algemeen doet Apple er veel aan om de gebruiker (en uiteindelijk ook de app-ontwikkelaar) in de eerste plaats te beschermen, maar aan de andere kant ontneemt het daarmee ook een stukje entertainment. Bovendien kun je je afvragen hoeveel mensen nu werkelijk zitten te wachten op het ontvangen van pushberichten met advertenties en andere marketinguitingen erin. Veel mensen vinden het immers al vervelend om vijf seconden een reclame te moeten kijken voor een zelfgekozen YouTube-video begint.