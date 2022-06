​8 manieren om media monitoring toe te passen in je marketingstrategie

Een van de grootste uitdagingen van MarCom professionals is om voortdurend met goede content te komen dat aanslaat bij het gewenste publiek. Van blogs tot nieuwsbrief teksten en marketing pagina's - ze moeten de juiste mensen bereiken met het gewenste effect. Een belangrijke stap hierin is het leren kennen en begrijpen van het publiek waarmee je in contact wil komen. Welke onderwerpen, vragen, mensen en producten vinden zij interessant? Nog belangrijker: hoe verhouden hun gedachten en meningen zich tot de marketing- en bedrijfsdoelstellingen waar MarCom professionals mee werken? Twee woorden om daar achter te komen: media monitoring.

Per dag wordt er heel erg veel data gecreëerd, met naar schatting zelfs zo’n 463 exabytes per dag in 2025. Dat is bijna 463 miljard Gigabytes in slechts 24 uur. Het getal is zo hoog dat het bijna onmogelijk is te bedenken hoeveel online informatie dat is zonder hoofdpijn te krijgen. Met andere woorden: de hoeveelheid informatie die elke dag gepubliceerd wordt, kan het voor MarCom professionals erg ingewikkeld maken om relevante informatie te scheiden van ruis. Er gebeurt veel buiten de muren van je bedrijf en er is geen manier om alles wat er gebeurt bij te houden - tenminste niet zonder de hulp van geavanceerde technologie zoals media monitoring.

Voor bedrijven en diens MarCom professionals is het belangrijk om te begrijpen wat er in de maatschappij gebeurt. Het is een fundamentele stap in de weg naar lange termijn succes. Een alsmaar meer gebruikte techniek hiervoor is media monitoring, waarmee professionals op de hoogte kunnen blijven van hun merk, concurrenten, de markt en de klant. Het geeft hen de mogelijkheid om informatie te krijgen over de laatste trends en belangrijk nieuws. Wellicht nog belangrijker, is dat media monitoring professionals de nodige inzichten biedt in hoe zij zich kunnen onderscheiden van de rest. 8 manieren om hiervan gebruik te maken, te beginnen met de meest voorkomende: het monitoren van je merkreputatie.

De online merkreputatie begrijpen

Van het monitoren van de impact van je dagelijkse activiteiten tot het meten van de effecten van je laatste campagne - reputatiebeheer is een van de meest voorkomende zaken wat betreft media monitoring. Anno 2022 hebben we hier bovendien de technologie tot onze beschikking om uren van handmatig werk terug te brengen naar minuten. In een paar klikken kunnen professionals bladeren door de artikelen waarin hun merk wordt genoemd, mentions onderzoeken, online bereik evalueren en begrijpen waar in de wereld over hun merk gepraat wordt. MarCom professionals zijn meer dan ooit in staat verder om te kijken dan kwantitatieve meetgegevens en juist kwalitatieve inzichten te verschaffen om hun efforts te meten en te begrijpen, zoals sentiment- en trend analysis.

Voer concurrentieanalyses uit

Het tweede vaak voorkomende gebruik van media monitoring is voor het uitvoeren van concurrentieanalyses. Hoewel elk bedrijf uniek is en het kopiëren/plakken van de strategie van een ander waarschijnlijk zal mislukken, kun je veel leren van het kijken naar wat werkt bij je concurrentie. Waar zijn zij mee bezig en hoe kunnen wij dit anders doen? Een door media monitoring aangedreven concurrentieanalyse kan dit onthullen. Bovendien waarschuwt het je ook wanneer een mediakanaal verhalen over investeringen, partnerschappen, of productlanceringen van je concurrentie publiceert, zonder dat je zelf naar de informatie hoeft te gaan zoeken.

Mis nooit meer een relevant gesprek en bescherm je merk tegen bedreigingen van buitenaf

Je concurrentie in de gaten houden is belangrijk om te peilen hoe je merk in een grotere context presteert. De vinger aan de pols houden van de sector waarin je actief bent, is echter essentieel als je kansen wilt ontdekken en je je merk tegen bedreigingen van buitenaf wilt beschermen. Het volgen van markten helpt bedrijven om hun merkpositionering beter te begrijpen. Daarnaast kunnen zij hierdoor op de hoogte blijven van productontwikkelingen, media campagnes, overnames, financiën, wettelijke regelingen of mogelijke crisissen die op hen afkomen. Zo vertrouwen veel NGO's op media monitoring om bij te houden wat er gebeurt in de landen waar ze actief zijn, om op kritieke situaties te anticiperen en in te grijpen voor het uit de hand loopt.

Meet de impact van je werk

Voor de komst van het internet was het meten van de prestaties van marketeers en PR professionals een nachtmerrie. Tegenwoordig bestaan er geavanceerde oplossingen om het directe effect van je acties te meten - media monitoring is er dan ook een van. Het helpt duizenden MarCom professionals om beter te worden in wat ze doen, bijvoorbeeld door de effecten van een campagne te kunnen zien en meten. Dit kan waardevolle inzichten geven in de prestaties van hun werk. Wat werkt, wat werkt niet en wat moet worden verbeterd?

Ook belangrijk is dat het professionals helpt om de (meer)waarde van hun werk te bewijzen. Al te lang hebben MarCom professionals moeten vechten om hun collega's te overtuigen van de waarde van hun acties. Met behulp van een geavanceerde monitor dienst hoeven ze niet meer voor hun plek te vechten, doordat ze op een simpele manier de resultaten van hun werk met hun directie kunnen delen.