Zo kan je financiële vrijheid bereiken

Ben je nog bezig met het afbetalen van je studie? Of heb je al een tijdje een auto op het oog waarvan je bankrekening nog niet toelaat dat je die ook daadwerkelijk aanschaft? Men zegt wel ‘mo money mo problems’, maar het is ook erg vervelend om niet genoeg geld te hebben. Als je echter je mindset én je gedrag iets verandert, dan heb jij voor je het weet financiële vrijheid bereikt. Hoe fijn is het om niet meer te moeten werken, maar te kunnen werken? Geen stress over maand overhouden aan het einde van je geld, maar door een andere levensstijl niet eens op je rekening te hoeven kijken: dat is financiële vrijheid. En zo kun je het bereiken.



Financiële vrijheid betekent niet dat je een geldpakhuis moet hebben waar Dagobert Duck jaloers op kan zijn. Het is namelijk geen doel op zich: het is een overtuiging. Die overtuiging kan voor iedereen anders zijn. Financiële vrijheid is voor de één belangrijk omdat hij of zij zijn eigen keuzes wil maken en controle wil hebben. Voor veel mensen betekent financiële vrijheid niet om niet meer te werken, maar om niet meer te moeten werken. Denk bijvoorbeeld aan het niet elke dag van 9 tot 5 in een kantoortuin te hoeven zitten, maar zelf kunnen beslissen waar en wanneer je werkt. En, niet geheel onbelangrijk: voor welk bedrag.

Rust

Daarnaast betekent financiële vrijheid voor mensen dat ze meer rust en vrijheid ervaren, bijvoorbeeld door niet steeds met geld bezig te zijn. Denk aan minder geld uitgeven, waardoor het een kleinere rol gaat spelen in je leven. Je krijgt een ongekend luxegevoel als je weet dat je financieel vrij bent. Denk bijvoorbeeld aan de film Into The Wild, waarin iemand niet tussen de wolkenkrabbers van New York besluit te leven, elke dag weer die race om maar geld in het laatje te brengen en de volgende dag weer hetzelfde te doen volgens dezelfde regels: er zelf voor kiezen om anders te gaan leven en daar vrede en rust in vinden, zelfs al doe je iets wat niet volgens de norm is.

Je hoeft niet alles te kunnen kopen om financiële vrijheid te voelen. Je hoeft ook niet nooit meer te hoeven werken, want veel mensen halen juist heel veel voldoening uit hun werk. Financiële vrijheid draait vooral om slim omgaan met geld, op de lange en de korte termijn. Je leert het jezelf aan en uiteindelijk heb je niet meer dagelijks de behoefte om op je rekening te kijken in de hoop dat de Staatsloterij er een miljoen op heeft gestort.

Financiële vrijheid

Het voordeel aan bezig zijn met financiële vrijheid bereiken, is dat het samenhangt met je passies in het leven. Geld verdienen voelt soms helemaal niet zo positief, als je je werk niet leuk vindt. Ga je echter op zoek naar werk dat helemaal bij je past, dan haal je veel meer voldoening uit je leven. En dat is alweer voldoening die je niet uit geld hoeft te halen. Aan de andere kant moeten rekeningen wel betaald worden en dat is waarbij het internet je goed kan helpen.

Het bereiken van financiële onafhankelijkheid kan je ook lukken door simpelweg slim met je geld om te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door geld te beleggen of te investeren. Het is geld dat je weg zet, maar waar je uiteindelijk wel de vruchten van moet gaan plukken. Je hoeft echt niet uit een gezin te komen waarin de ouders elke dag het aandelenkatern van de krant checken om zelf stappen te zetten in de richting van investeren. Naast investeren zijn er nog veel meer toegankelijke manieren, waardoor het ook voor jou financiële onafhankelijkheid bereiken mogelijk is

Alleen geldt ook hier dat je goed op moet letten waarin je investeert. Sta je er echt achter? Heeft het misschien te maken met je passie? Een investering is zo veel meer waard dan wanneer je je geld steekt in iets wat niet zo dichtbij je hart ligt. Bedenk dus goed wat voor jou goede investeringen zijn die je kan doen. Wil je hier wat inspiratie voor opdoen? Bekijk dan het volgende overzicht met de beste investeringen die je kan doen. Is investeren toch een iets te ver-van-je-bed-show, dan zijn er gelukkig nog vele andere manieren om bij die vrijheid te komen, los van geldzorgen. Het klinkt simpel, maar zet je inkomsten en uitgaven naast elkaar en kijk waaraan je veel geld uitgeeft. Geef je zelfs meer uit dan je verdient, dan is het sowieso verstandig om iets aan je levensstijl te veranderen. Dat kan al een broodje smeren en meenemen zijn in tegenstelling tot weer een luxe bol bij Bakker Bart. Het zijn juist die kleine dingen die steeds terugkeren die venijnig zijn voor je cashflow.

Salarisverhoging

Een andere manier om sneller meer geld op je rekening te hebben, dat is om opslag te vragen. Het is vaak wat griezelig om op je baas af te stappen en om een hoger salaris te vragen, maar besef je ook dat een werkgever niet zomaar uit zichzelf zal zeggen dat je wel een opslag verdient. Heb je goede argumenten waarom jij vindt dat je meer zou moeten verdienen, deel die dan met je werkgever. Zeker in de huidige tijd waarin er geweldige vacatures openstaan, kun je je wat meer lef permitteren, mits je uiteraard ook de prestaties hebt om dat te backen. Plus, wil je baas er niet aan, dan kun je hem vragen wat je concreet aan doelen kunt stellen om toch aan die salarisverhoging te komen.

Tot slot kun je je afvragen of je wel voor een baas moet werken in loondienst. Zeker in de IT ben je vaak beter af als consultant of externe. Overweeg eens om je eigen bedrijf te beginnen, waarbij je veel meer invloed hebt op je inkomsten. Uiteindelijk geldt dat kennis de allerbelangrijkste factor is in financiële vrijheid. Weten hoe je er financieel voor staat en kunnen inschatten of dit in de toekomst gaat veranderen.

[Fotocredits © IRStone - Adobe Stock]