Wie dacht er als eerste aan tuning?

Autotuning is niet alleen het uiterlijk van een auto veranderen, het is tegelijkertijd een kunst en een wetenschap. Met tuning kun je de individualiteit van de eigenaar benadrukken en de technische eigenschappen van het voertuig verbeteren. Maar wie was de eerste die aan autotuning dacht? Misschien was het Karl Benz, die niet alleen de eerste auto met benzinemotor maakte, maar ook voortdurend experimenteerde met de constructie en het ontwerp ervan?

De eerste tuningbedrijven

Hoewel de term “tuning” in de moderne betekenis relatief recent is, heeft de wens van mensen om hun voertuigen aan te passen een lange geschiedenis. Autotuning verscheen bijna gelijktijdig met het verschijnen van auto’s. Hoewel het moeilijk is om precies vast te stellen wie de eerste tuning uitvoerde en wanneer, is het wel mogelijk om de evolutie van dit fenomeen door de jaren heen te traceren.

Toen auto’s betaalbaarder en populairder werden, begonnen eigenaars verschillende aanpassingen te doen om hun prestaties en uiterlijk te verbeteren. In die tijd bestelden autobezitters individuele aanpassingen meestal in werkplaatsen. In de jaren 1920 bijvoorbeeld bestelden eigenaars van sportwagens vaak individuele aanpassingen aan hun motoren en ophangingen bij ambachtslieden.

In de jaren 1930 en 1940, met de ontwikkeling van de motorsport en de wens om auto’s te verbeteren voor wedstrijden, verschenen de eerste gespecialiseerde tuningbedrijven. Ze boden diensten aan om het motorvermogen te verhogen, het chassis aan te passen om de dynamische prestaties te verbeteren en zelfs om unieke carrosserie delen te maken.

Vanaf de jaren 1950 en 1960 werd tuning toegankelijker voor het grote publiek. Autobezitters begonnen zelf aanpassingen te doen en nieuwe uitlaatsystemen, sportstoelen en andere onderdelen te installeren om het comfort en de snelheid te verhogen.

Modern tunen

Vandaag de dag is tuning een enorme industrie die alles omvat van hightech transformaties tot cosmetische veranderingen. Bijvoorbeeld, tuning van een toyota aigo kan bestaan uit een breed scala aan modificaties: van het installeren van een sportuitlaatsysteem en een krachtigere motor tot het veranderen van het uiterlijk met aerodynamische bodykits en lichtmetalen velgen.