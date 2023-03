Waarom je als sporter een druppeltje CBD olie kunt gebruiken

Overal ter wereld zijn er sporters te vinden die CBD olie gebruiken of op een andere manier cannabidiol tot zich nemen. Van UFC-vechters op het hoogste niveau tot basketballers uit de NBA. Maar ook in het krachthonk dicht bij huis zul je het misschien wel eens tegenkomen. Wat is het voordeel van CBD voor sporters?

Wat was CBD olie ook alweer?

CBD staat voor cannabidiol en dat is een stofje uit de hennepplant. Daarmee bedoelen we niet per se high-makende wietplanten. Het kan ook uit industriële vezelhennep gewonnen worden. Het stofje wordt verwerkt in veel voedingssupplementen als CBD olie. Cannabidiol is één van de vele cannabinoïden uit hennep en er worden veel voordelen voor je gezondheid aan gelinkt, maar daarmee is voorzichtigheid geboden. Het merendeel van de vermeende effecten waarover je op het internet leest zijn nog niet voldoende onderzocht. Toch zijn er ook wetenschappelijk bewezen effecten. Vooral sporters spreken die aan.

Bewezen ontstekingsremmende werking

CBD heeft een bewezen ontstekingsremmende werking. Dat komt omdat deze cannabinoïde bindt aan de CB1- en CB2 receptoren in je lichaam. Deze receptoren hebben een actieve werking op ontstekingen in je lichaam. Wat hebben sporters aan het remmen van ontstekingen? Nou, wanneer je spierpijn hebt of beurse plekken, dan komt dat door minuscule onderhuidse ontstekingen in spieren en weefsels. Een dosis CBD kan je lichaam helpen om deze ontstekingen sneller te laten herstellen, waardoor je er minder lang en minder hevig last van hebt.

Je kunt dus sneller herstellen na een flinke training of een slopende wedstrijd. Cannabidiol staat niet op de dopinglijst. Daarom gebruiken veel topsporters het na hevige inspanningen om zichzelf sneller klaar te stomen voor de volgende beproeving. Niet alleen topsporters hebben daar wat aan. Als jij meerdere keren per week je lichaam test in de sportschool en de volgende ochtend amper je bed uit kunt komen van de spierpijn, dan kan een druppeltje CBD olie helpen. Je bent sneller fit en loopt er niet meer zo lang bij als Manke Nelis.

Sporters die CBD gebruiken

Een bekend voorbeeld van een topsportster die CBD gebruikt is de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner. Zij kwam wereldwijd in het nieuws nadat ze was opgepakt in Rusland, omdat ze wietolie bij zich zou hebben. Die was in werkelijkheid een cartridge met CBD voor in een vape pen. Zij gebruikte CBD om sneller te herstellen na wedstrijden en trainingen. Helaas kwam dat haar duur te staan.

Een goed voorbeeld van CBD in de sport is het verhaal van Dominic Day en George Kruis. Deze rugby spelers kwamen na hun carrière met een nieuwe CBD merk voor sporters omdat zij geloofden dat het schadelijke opioïden gebruik in hun sport kon voorkomen. Een assortiment aan CBD producten werd op de markt gebracht om sporters sneller te laten herstellen van blessures en algemene pijntjes en kwalen.

Nate Diaz, een veelbesproken en wereldberoemde UFC-vechter, staat bekend om het gebruik van CBD op een andere manier. Hij rookt namelijk regelmatig wiet dat rijk is aan CBD. Dat stopt hij dan gewoon in een joint en rookt dit tijdens persconferenties voor de camera om aandacht te vragen voor de therapeutische kwaliteiten van de stof. Mike Tyson, wie kent hem niet, is na zijn carrière nog een stapje verder gegaan en heeft een gigantische cannabis imperium opgestart.

Zoals je ziet zijn hennep en CBD zeker niet taboe in de sportwereld. Naast deze voorbeelden zijn er nog veel meer sporters die CBD gebruiken zoals Bubba Watson, Derick Morgan, Teal Stetson-Lee, Kerri Walsh Jennings en vele anderen.

Andere Effecten van CBD Olie

Naast de ontstekingsremmende werking zijn er nog veel meer CBD effecten. Van cannabidiol worden medicijnen gemaakt genaamt Epidiolex. Het medicijn wordt ingezet bij allerlei syndromen, vooral met betrekking op epilepsie. Daarnaast is het bekend dat CBD de paranoïde effecten van THC (high-makende stof uit wiet) kan verlichten. Verder zijn er aanwijzingen dat de stof effectief is tegen angsten, depressies en psychoses. Er wordt ook veel gespeculeerd over het feit dat CBD effectief zou zijn om de slaap te verbeteren. Daarvoor moet nog meer wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Het is in ieder geval geen wondermiddel dat ernstige ziektes kan genezen.

Photo by Murilo Botelho, Pexels.