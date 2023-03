Je ziet het steeds vaker: hotelkamers met een kleine sauna erin. Of bungalowparken die vol staan met bungalows die met een sauna zijn uitgerust. Een sauna is allang niet meer een ervaring waarvoor je naar een welness hoeft te gaan. Je kunt het zelfs gewoon thuis installeren. Dit zijn vijf voordelen van een sauna in de tuin.



Warmte in de koude winter

Als het buiten alleen maar regent, of ijskoud is in de winter, dan heb je zeker na een paar dagen veel behoefte aan warm worden. Soms lijkt het wel alsof je tot op het bot koud bent en dan is een sauna een heerlijke manier om even lekker op te warmen. Het is knus, gezellig en specifiek een Finse sauna kan tot wel 90 graden Celsius worden, wat het een aantrekkelijke keuze maakt om in de winter lekker in te stappen. Even flink opwarmen en zorgen dat zelfs je botten weer op temperatuur zijn.

Je kunt even goed ontspannen

Sommige mensen raken hun ei kwijt door in de gewichten te gaan hangen in de sportschool, terwijl anderen liever een moment van meditatie opzoeken. Een welness heet niet voor niets een welness: je kunt er even goed ontspannen. Dat geldt ook voor je eigen sauna in de tuin. Je kunt even alles van de dag van je af laten glijden en je even prettig in je eentje voelen in de warmte. Even alles loslaten, even in het hier en nu zijn. Daar is de sauna ideaal voor.

Het is gezond

De Finnen zweren er niet voor niets al duizenden jaren bij. Het is heel gezond om regelmatig in de sauna te stappen. Zo wordt je doorbloeding gestimuleerd, wordt vuil afgescheiden omdat je begint te zweten en wordt de veroudering van de huid vertraagd. Er zijn zelfs onderzoeken geweest die aantonen dat de hartprestaties omhoog gaan, wat komt omdat het hart door de warmte bloed sneller begint rond te pompen. De hartslag gaat omhoog en dat is in deze omstandigheden goed voor je. Zolang je er uiteraard wel maar veel water bij blijft drinken, want hydrateren is en blijft het beste ingrediënt om van je saunamoment een succes te maken.

Ze nemen weinig ruimte in

Veel Nederlanders kiezen voor een tuin met bijna alleen maar tegelwerk, want daar heb je weinig onderhoud aan. Het voordeel daarvan is dat je vaak wel ruimte hebt voor een sauna. Een buitensauna hoeft sowieso niet heel groot te zijn: als je ergens nog 2 meter bij 1,5 meter over hebt, dan heb je al plek voor een sauna. Het hoeft allemaal niet zo groot: des te meer energie kost het immers om te zorgen dat de sauna goed warm is gestookt. Omdat veel mensen de grote sauna’s uit de welness kennen, verwachten ze niet dat het ook kleiner kan, maar dat is zeker wel het geval. Uiteindelijk zit je zelden met een hele groep in de sauna, dus is klein in dit geval heel fijn.

Ze zijn er in mooie designs

We kennen sauna’s vaak als een vierkant kamertje, maar ze zijn er ook in toffe wijnvaten die een geweldige eyecatcher zijn in elke tuin. Door het gebruik van hout ogen ze bovendien natuurlijk en staan ze zowel mooi in een wat kalere tuin als in een heel weelderige, groene tuin. Het is bovendien een mooie extra mocht je je huis willen verkopen: veel mensen laten zich graag verleiden door iets fijns als een sauna in de tuin. Is het niet om het design, dan wel om een van de bovenstaande redenen.

[Fotocredits - Kitreel © Adobe Stock]