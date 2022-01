​Verschillende soorten winterjassen op een rijtje

Heeft jouw winterjas zijn beste tijd gehad? Koop dan het liefst vlak na de winter een nieuwe. Bij veel winkels zijn de winterjassen dan namelijk in de uitverkoop. Hierdoor betaal je niet onnodig veel voor een nieuwe winterjas. Voordat je aan jouw zoektocht begint, moet je weten dat er verschillende soorten winterjassen zijn. Benieuwd naar de mogelijkheden? Speciaal voor jou zetten wij er in deze tekst een aantal op een rijtje.

1. Parka jas



In jouw zoektocht naar een nieuwe winterjas kom je ongetwijfeld een groot aantal parka’s tegen. Dit komt vooral doordat deze jassen de laatste jaren populair zijn. Desondanks weet lang niet iedereen wat een parka precies is. Daarom geven we hier tekst en uitleg. In feite is een parka niets anders dan de benaming voor een jas met capuchon die is afgewerkt met een bontkraag. Parka’s zijn er in allerlei soorten, maten en keuren, waardoor er voor iedereen wel zo’n jas te vinden is. Een parka jas is overigens niet specifiek bedoeld voor een geslacht. Je kunt namelijk zowel een parka dames als heren kopen.

2. Puffer jack

Niet alle mannen zijn dol op een parka. Geldt dit ook voor jou? Geen probleem, want dit is niet de enige jas heren die je kunt kopen. Je kunt namelijk ook voor een puffer jack kiezen. Deze winterjas dankt zijn naam aan zijn uitstraling. Puffer jacks zijn namelijk opgebouwd uit verschillende lagen die allemaal gevuld worden met dons. De lagen worden van elkaar geschieden door een naad, die zichtbaar is aan de buitenkant. Door de met dons gevulde lagen is een puffer jack in staat om jouw lichaam warm te houden op koude dagen. Vandaar dat veel mannen in de wintermaanden zo’n jas dragen.

3. Teddy jas

Naast mannen zijn er ook vrouwen die liever geen parka jas dragen. Gelukkig hebben vrouwen ook voldoende keuze als het aankomt op winterjassen. De laatste jaren zien we steeds meer teddy jassen terug in het straatbeeld. Deze jassen worden gemaakt van teddyberenstof. Grote voordeel hiervan is dat ze lekker zacht aanvoelen. Toch is dit niet de enige reden om zo’n jas te kopen. Een teddy jas houdt jouw lichaam namelijk ook warm op koude dagen. Extra bijkomstigheid is dat deze jassen verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren. Hierdoor is er voor iedere vrouw wel een geschikte teddy winterjas te vinden.

4. Mantel

Naast parka’s, puffer jacks en teddy jassen dragen veel mannen en vrouwen ook een mantel. Omdat zo’n jas vaak dunner is dan de hierboven genoemde jassen, vind je hem misschien niet geschikt voor in de winter. Desondanks dragen veel Nederlanders zo’n jas in de wintermaanden. Om ervoor te zorgen dat je het niet koud krijgt, draag je er een warm kledingstuk onder. We zien bijvoorbeeld vaak dat mensen een wollen trui dragen onder een mantel.



[Fotocredits - Andrey Kiselev © Adobe Stock]