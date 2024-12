Verantwoord stoppen met alcohol of drugs

Afkicken van alcohol of drugs is niet gemakkelijk. Dit is niet iets wat je zomaar doet. Soms denken mensen dat het simpelweg een kwestie is van niet meer gebruiken. Zo makkelijk is het echter niet. De verslaving komt ergens vandaan. Zolang je de onderliggende problemen niet aanpakt, is het onmogelijk om af te kicken. Daarnaast krijg je ook te maken met ontwenningsverschijnselen. Deze verschijnselen kunnen enorm heftig zijn en soms zelfs levensgevaarlijk. Daarom is het van belang dat afkicken altijd gebeurt onder leiding van specialisten. Bijvoorbeeld in een Zuid-Afrika verslavingskliniek of een erkende ggz-instelling elders in de wereld of natuurlijk gewoon in Nederland.

Afbouwschema

Als er enorm veel middelen zijn gebruikt, is de kans ook groot dat de ontwenningsverschijnselen heftig zijn. Soms zelfs levensgevaarlijk. Daarom moet bij een hevige verslaving altijd met zorg gehandeld worden. Er mag in dat geval bijvoorbeeld niet altijd cold turkey gestopt worden. Het kan noodzakelijk zijn om dit in stapjes af te bouwen en in elk geval medicatie te gebruiken om de ontwenningsverschijnselen te verminderen. Een specialist kan samen met de verslaafde een zogenaamd afbouwschema opstellen. Zo kan er verantwoord en in kleine stapjes worden afgebouwd.

Stappen van herstel

Maar hoe ziet een herstelproces bij een verslaving er eigenlijk uit?

Het is ten eerste belangrijk om te benadrukken dat een verslaving eigenlijk nooit genezen kan worden. Als je verslavingsgevoelig bent, zal dit altijd in je blijven zitten. Bij moeilijke momenten kan je nog altijd het verlangen krijgen om te gebruiken. De verslaving wordt dan ook niet genezen, maar je leert wel andere technieken om hiermee om te gaan. Zodat je op moeilijke momenten of bij andere triggers niet gelijk naar alcohol of drugs grijpt, maar weet wat je in plaats daarvan kunt gebruiken.

Erkennen dat je een probleem hebt

Het herstel begint altijd bij de allereerste en tevens belangrijkste stap: erkennen dat je een probleem hebt. Dat klinkt zo gemakkelijk, maar dit is echt een drempel waar veel mensen overheen moeten voordat ze kunnen gaan herstellen. Toegeven dat het niet meer zelf lukt en dat je niet meer weet hoe je op een gezonde manier met dingen moet omgaan is erg lastig. Weet echter wel dat je niet alleen bent. Bovendien zijn er genoeg manieren om je leven om te gooien. Zodra je toegeeft dat je een probleem hebt en hulp zoekt bij bijvoorbeeld een Connection SSGZ kliniek, is er veel meer mogelijk dan je denkt. Het is geen schande als je hulp nodig hebt.

De behandeling

De tweede stap is natuurlijk de behandeling zelf. Helaas zien we vaak zeer lange wachtlijsten. Zeker in Nederland. Gelukkig zijn er ook instellingen die er alles aan doen om hun wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Als je hulp nodig hebt bij een verslaving, is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk in werking wordt gesteld. Je hebt niet de luxe om dan nog maanden of zelfs langer dan een jaar te wachten. Het is zelfs mogelijk om uit te wijken naar een verslavingskliniek in het buitenland en zo te profiteren van kortere wachttijden. Hoe sneller de behandeling wordt gestart, hoe beter.