Testoordeel: nieuwe ontwerp Dove deodorant roller voor mannen vooral onhandig!

Medio 2024 verscheen er een geheel nieuw ontwerp van de ‘Dove MEN +CARE advanced’ deodorant roller voor mannen op de markt. Op zichzelf niets bijzonders dat een deodorant roller van vormgeving verandert, maar hier is toch wel iets bijzonders aan de hand.

De verandering qua vormgeving lijkt in eerste instantie te zijn ingegeven om zowel de grip van de hand op de deodorant roller te verbeteren als om met minder materiaal toe te kunnen. De grip op de oude roller was inderdaad een aandachtspunt, omdat het handvat enigszins taps toeliep. Echter, de resulterende nieuwe vormgeving is op zijn minst curieus te noemen en bovendien nogal onhandig in gebruik.

De bal is zowel in de oude als in de nieuwe deodorantroller – zoals gebruikelijk is – iets boven de middellijn ervan binnen een gedeeltelijk omvattend compartiment ingeklemd. De bal zelf kan iets naar beneden worden gedrukt, waardoor de speling tussen de bal en het gedeeltelijk omvattend compartiment ruimte biedt aan het vrijkomen van deodorant dat je op deze manier onder je oksels kunt smeren. De wijze waarop de bal binnen het gedeeltelijk omvattend compartiment is ingeklemd, is overigens een toepassing van Snap-Fit Design.

Curieuze en opvallende gelijkenis met de eikel van een man

Voor zover nog weinig nieuws onder de zon, want zo werken in essentie alle deodorant rollers. Het wordt pas bijzonder als je ziet hoe Dove – hoogstwaarschijnlijk om tijdens de productie met minder materiaal toe te kunnen – het gedeeltelijk omvattend compartiment dat de bal ingeklemd houdt naar beneden toe flink heeft ingesnoerd. Hierdoor ontstaat er een vrij opvallende gelijkenis met de eikel of glans penis van een man.

Achter de eikel van een man is er namelijk eveneens sprake van een zekere insnoering alvorens de penis zich naar achteren voortzet. Aanvankelijk overgaand in de teruggetrokken voorhuid en vervolgens in de normale huid van de penis.

Misschien toepasselijk, maar wel verdomd onhandig

De gelijkenis met de eikel van een man is curieus en lijkt misschien toepasselijk voor een deodorant roller voor mannen, ware het niet dat het tegelijkertijd verdomd onhandig is. Precies zoals zich in de insnoering achter de eikel van een man smegma (o.a. talgafscheiding) verzamelt, verzamelt zich in de insnoering onder de bal deodorant.

De oorzaak hiervan lijkt een combinatie van twee factoren te zijn. Enerzijds een te ruime speling en hierdoor te wijde toevoeropening voor deodorant rondom de bal. Anderzijds de eerder genoemde insnoering waarin de deodorant zich onbelemmerd kan ophopen. Bij andere deodorant rollers heb ik een dergelijke ophoping van deodorant achter de bal namelijk nog nooit als zodanig ervaren.