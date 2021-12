​Screens bij een Scandinavisch exterieur? Vier tips!

De afgelopen jaren is het Scandinavisch interieur erg populair geworden. Waar dit een tijdje geleden nog een trend was, is het inmiddels wel duidelijk dat deze woonstijl eerst niet meer weggaat uit de mode. Toch blijft de Scandinavische stijl niet alleen in huis. Ook aan de buitenkant van de woning wordt deze woonstijl steeds vaker toegepast. Logisch, want een Scandinavisch exterieur ziet er fantastisch uit. Bovendien kan het perfect gecombineerd worden met screens buiten. Zo zorg je voor die Scandinavische look, terwijl het ook nog eens zal helpen bij het voorkomen van een warm binnenklimaat in de zomer. In dit artikel kun je overigens nog een paar tips vinden die een rol kunnen spelen bij het creëren van een Scandinavisch exterieur.



Natuur

Een essentieel element van de buitenkant van Scandinavische huizen is eigenlijk het gebruik van de natuur in hun ontwerpen. De woningen kunnen van hout zijn, wat eigenlijk in heel veel gevallen gebruikt wordt. Daarover later meer. De Scandinavische bouwstijl doet zijn best om het huis te integreren met de buitenwereld. Zo wordt een huiseigenaar één met de natuur, wat dus erg belangrijk is als je je woning een Scandinavische look wilt geven aan de buitenzijde.

Natuurlijk licht

Bij een gebrek aan daglicht betekent dit simpelweg dat Scandinavische huizen het licht dat van nature binnenkomt volledig omarmen. Voor Scandinavische exterieurs zorgen de grote paneelramen en de natuurlijke houten gevelbeplating ervoor dat het naadloos opgaat in de bomen rondom. In Nederland hebben we gelukkig wat meer daglicht dan in de Scandinavische landen, maar alsnog moet je gebruik maken van deze tip als je graag een woning in deze stijl wilt laten bouwen in ons land. Hier wordt je huis ook zeker mooier van!

Hout

Sommige huizen in Scandinavische stijl maken gebruik van hout aan de buitenkant, wat eigenlijk ook best wel goed past bij de eerder genoemde trip over het één zijn met de natuur. Omdat hout zeer betaalbaar is en er ontzettend veel bomen groeien in het Scandinavische gebied, wordt het enorm gebruikt voor de bouw van huizen en andere gebouwen in de noordelijke Europese landen. Elk raam is speciaal ontworpen voor zijn eigen kamer. Dit helpt om het huis een luchtig en open gevoel te geven. Voor elk raam moet je dus wel een zonnescherm kopen die goed past bij de Scandinavische stijl om het zonlicht buiten te houden.

Simpele kleuren

De Scandinavische architectuur begon actief in de jaren vijftig in Finland, IJsland, Zweden, Noorwegen en Denemarken. Zwart-witte huizen of andere gebouwen komen veel voor in Scandinavische ontwerpen. De bouwstijl van Scandinavische woningen gaat in feite over minimalisme, wat dus ook het geval is bij de kleuren die gebruikt worden in het design van de huizen. Maar een huiseigenaar kan plezier hebben met neutrale kleuren. Het huis kan strak zwart zijn en gecombineerd met een zeer heldere straal om het allemaal te laten opvallen. Ook de kleur van hout wordt veel toegepast in de huizen die zijn gebouwd op basis van de Scandinavische woonstijl.