Nederlandse online casino’s zijn weer een stapje dichterbij

De meeste Nederlandse gokkers zitten smachtend te wachten om de eerste transacties naar een Nederlands online casino te maken. Toch zullen ze nog even moeten wachten, want in oktober 2021 gaat pas de nieuwe regelgeving in en worden de virtuele casinodeuren geopend. Het traject heeft nogal wat rompslomp bezorgd bij minister Dekker, maar hij is volop bezig om alle kleine regeltjes zo goed mogelijk in de wet te beschrijven.

Wat gaat er zoal veranderen voor de Nederlandse speler?

Nederlandse casino bezoekers konden vroeger gewoon terecht bij het Holland casino om een gokje te wagen. Toch is deze enorme markt de laatste jaren explosief gegroeid en schoten er online casino’s als paddenstoelen uit de grond. Deze enorme online aanwinst zorgde natuurlijk ook voor veel problemen. Denk maar eens aan gokkers die bij malafide online bedrijven hun winsten niet uitgekeerd kregen en daarbij werd er niet of nauwelijks met elkaar gecommuniceerd. Deze taferelen zijn binnenkort ook in Nederland verleden tijd, als we de nieuwe regelgeving moeten geloven.

In deze nieuwe kansspelwet, of K.O.A.(kansspelen op afstand), staan regels waar iedere aanbieder zich aan moet houden. Allereerst zullen spelers zich moeten identificeren en daarbij aantonen dat ze 18 jaar of ouder zijn. Daarnaast moeten online casino’s er alles aan doen om hulp te geven bij enige vorm van verslaving. Hierbij worden spelers vaak doorgestuurd naar de juiste instanties of wordt er zelfs een online account bevroren voor enige tijd. Verder zal er voor ieder casinospel in een casino zoals onlinecasinokix een duidelijke uitleg moeten worden gepresenteerd en bij fout of overmatig gokgedrag wordt er direct ingegrepen. Ook zullen casino’s of speelhallen zich moeten aanmelden bij het uitsluitregister genaamd CRUKS (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen).

Alle nieuwe online casino’s zullen overigens allemaal een Nederlandse kansspelvergunning krijgen, mits ze zich aan de opgegeven regels houden. Deze worden namelijk ook geregeld getoetst en bekeken of ze worden nageleefd. Dit is vooral belangrijk, want sinds Nederland zijn deuren opent voor buitenlandse ondernemers wordt het er allemaal niet makkelijker op. Maar, met al deze nieuwe regels en wetten wordt uiteindelijk de Nederlandse speler beter beschermt tegen diverse valkuilen waar de online casinowereld vooral in het verleden bekend om stond.

Conclusie

Het welbekende Holland casino zal altijd haar deuren open hebben staan. Toch heeft dit bedrijf er nu concurrentie bij gekregen met de opkomst en veranderingen bij online casino’s. Spelers zullen uiteindelijk geen last hebben van kansspelbelasting bij eventuele winsten, want deze komen ten goede aan de exploitant. Hopelijk wordt de kansspelbelasting verlaagd naar 20%, want anders zullen deze lasten voor ondernemers toch zwaar wegen. Al met al, wordt er in Nederland een veilige online casinowereld gecreëerd, die helemaal in het teken staat de Nederlandse gokker beter te behoeden. Gelukkig maar, want nu kunnen we met een gerust hart toch een gokje wagen.

