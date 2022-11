​Kleine schade aan je auto? Zo word je auto weer als nieuw

Of je nu een ondernemer bent met een bedrijfswagen of een doorsnee automobilist die baalt van een krasje op de autodeur. Schade aan je auto, hoe klein ook, wil je vaak herstellen. Voor de levensduur van je auto maakt het in veel gevallen niet eens uit of je met een klein krasje of deukje rondrijdt. Toch is het vaak beter om de schade verhelpen. Als je kleine schade hebt die je het liefst wilt herstellen, zijn dit de mogelijkheden.



Kleine krasjes

Kleine krasjes kunnen op allerlei manieren ontstaan. Bijvoorbeeld als vuil of zand tijdens het rijden over de lak schuurt. Wat denk je bijvoorbeeld van een steentje dat tegen de zijkant van de je auto komt. Ook tijdens het wassen van de auto is het opletten dat er geen achtergebleven zand op de auto zit. Als je flink gaat boenen, kan je lakschade oplopen. Gelukkig zijn er meerdere manieren om autolak te herstellen.

Polijsten is een van de meest effectieve manieren om lakschade te herstellen. Er wordt een heel dun laagje van de lak afgeschaafd. Daardoor wordt de schade verwijderd. Het is de bedoeling de lak weer egaal te maken. De kleine krasjes en beschadigingen gaan weg en je auto glimt weer alsof ie net uit de showroom komt.

Ruitschade

Een hele belangrijke om meteen aan te pakken. Een barstje in de voorruit zie je vaak niet eens. Je hebt misschien het steentje dat tegen de voorruit knalde wel gehoord, maar een barst kan zo klein zijn dat het niet zichtbaar is. Helaas gaat dat op termijn wel gebeuren. Een barst kan een scheur worden, en dan ben je verder van huis. Inspecteer regelmatig je voorruit en als je een kleine barst ziet, maak dan meteen een afspraak met de garage. Vaak heeft ruitschade geen gevolgen voor je schadevrije jaren en is de reparatie snel gebeurd.

Deukjes

Een deuk is helaas snel opgelopen. Een fietser die tegen je geparkeerde auto botst, of een hard voorwerp dat tegen je auto komt. Een deuk kan je laten zitten, maar dit is niet de meest verstandige keuze. De belangrijkste reden om deze te verwijderen, is omdat er anders roest kan ontstaan. Deze roest vreet zich in het metaal, waardoor de schade alleen maar groter wordt. De kosten voor het uitdeuken van je auto zijn heel verschillend. Logischerwijs speelt de grootte van de deuk een rol. De prijs voor het uitdeuken begint echter al bij 30 euro. Het kan echter nog oplopen omdat vaak ook de lak moet worden bijgewerkt.

Bumperschade

Deze schade ontstaat vooral tijdens het parkeren. Helemaal vervelend is het als iemand anders tegen jouw auto aanrijdt bij het parkeren. Een beschadigde bumper moet je zo snel mogelijk laten vervangen. Doorrijden kan namelijk tot een losse bumper leiden. Dit is niet alleen voor jou gevaarlijk, maar ook voor andere weggebruikers. Zeker bij kleine beschadigingen hoeft de bumper niet te worden vervangen. Daardoor zijn de kosten vaak aan de lage kant.