Hottub of jacuzzi kopen? De voor- en nadelen op een rij

Toe aan extra luxe in de tuin? Lijkt het je heerlijk om tot in de late uurtjes te genieten van jouw eigen hottub of jacuzzi? Dan ben je zeker niet de enige. Steeds meer mensen investeren in luxe faciliteiten binnen hun eigen woning. Toch zien we ook dat er nog veel onwetendheid bestaat over de verschillende mogelijkheden. Want wanneer kies je voor een hottub of een jacuzzi? Wat zijn de voor- en nadelen van elke optie? In dit artikel gaan we hier dieper op in en helpen we je bij het maken van een weloverwogen beslissing.

Wat is het verschil tussen een jacuzzi en een hottub?

Opvallend genoeg is de term jacuzzi eigenlijk een merknaam voor een spa. Mensen die denken aan een jacuzzi, denken dus eigenlijk aan een spa. Deze term wordt tegenwoordig namelijk veelvuldig gebruikt in de volksmond omdat dit merk echt een begrip is geworden. Spa’s worden dus direct geassocieerd met jacuzzi’s. Eigenlijk bestaat er dus maar één merk jacuzzi, maar er zijn wel heel veel verschillende soorten spa’s. Het is goed om dit onderscheid te begrijpen. Vaak zijn dit kunststof baden met jets waarmee je een bubbelbad creëert. Jacuzzi’s zijn vaak beschikbaar in verschillende groottes en uitvoeringen. Een hottub daarentegen is een traditioneel warm water bad. Omdat deze geen jets bevat, is het geen bubbelbad. Een hottub wordt vaak gemaakt van hout, waardoor het een traditionele uitstraling heeft.

Jacuzzi kopen: de voor- en nadelen

De meeste mensen weten wel wat een jacuzzi is. Dit is één van de populairste faciliteiten bij de spa en dat is niet voor niets. Jezelf onderdompelen in een jacuzzi staat garant voor heel veel ontspanning en écht even een momentje voor jezelf. Voordat je een voordelige jacuzzi opzoekt, wil je echter wel weten wat de voor- en nadelen hiervan zijn en wat je precies moet weten voordat je er eentje aanschaft.

Een voordeel van een jacuzzi is dat je deze volledig naar eigen wens kunt samenstellen. Je bepaalt dus zelf de grootte, maar dus ook eventuele extra’s en hoeveelheid jetstromen. Zo maak je de jacuzzi zo luxe als je zelf wilt en hou je voor een groot deel ook het prijskaartje in eigen hand. Tegenwoordig zijn er heel veel luxe extra’s mogelijk. Wat dacht je bijvoorbeeld van ingebouwde LED verlichting of zelfs een bluetooth verbinding om zo je favoriete muziek over de speakers af te spelen? Zo creëer je eenvoudig jouw ultieme rustmoment.

Wist je dat jacuzzi’s ook regelmatig worden aanbevolen voor mensen met medische problemen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met reumatische klachten. Zij kunnen veel baat hebben bij een regelmatig bezoekje aan de spa. Dit omdat de stralen en warmte de bloedsomloop kunnen stimuleren en zo pijnlijke spieren en gewrichten kunnen voorkomen.

Een mogelijk nadeel van een jacuzzi is dat deze altijd elektrisch is. Dit draagt dus ook bij aan hogere energiekosten.

Hottub: de voor- en nadelen

De uitstraling van de hottub heeft al menig harten weten beroeren. Met een prachtige, klassieke uitstraling vormt de houten hottub een ware eyecatcher in de tuin. Bovendien levert de hottub ook nog eens tal van andere voordelen op.

Het grootste voordeel is toch wel dat de hottub een zeer ontspannen manier van relaxen biedt. Je hoeft niet midden in een jetstraal te zitten om te relaxen. Je laat je gewoon zakken in heerlijk warm water. Meer is niet nodig. Eenvoud op haar best.

Hottubs zijn over het algemeen minder luxe uitgerust dan jacuzzi’s. Ze zijn traditioneel, eenvoudig en zorgen voor een heerlijk rustmomentje, zonder al te veel poespas. Bovendien zijn ze vaak op hout gestookt. Hierdoor hoeft de hottub niet op elektriciteit worden aangesloten.

Een mogelijk nadeel van een hottub is dat het langer duurt om deze te verwarmen. Voordat het water echt warm is, ben je vaak wel enkele uren verder. Dat betekent dus wel dat je voor een momentje in de hottub wat voorbereidingen moet treffen. Bijvoorbeeld door de hottub in de ochtend al aan te steken, zodat je hier aan het einde van de middag of de vroege avond in plaats kan nemen. Maar als je dit eenmaal weet en hier rekening mee houdt, hoeft dit gelukkig verder geen belemmering te vormen.

Jacuzzi of hottub: hoe maak je een beslissing?

Maar waar kies je nou voor? Een jacuzzi of toch een hottub? Laten we voorop stellen dat er geen goed of fout is. Beide opties zijn gewoon prima. Het is vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur. Kies je liever voor heel veel luxe en wil je hem geheel naar wens samenstellen, zodat hij van alle gemakken is voorzien? Dan is een jacuzzi of spa een betere keuze. Als je juist dol bent op eenvoud, dan kies je weer voor een hottub. Maar zowel een jacuzzi als een hottub bieden optimale ontspanning en zijn een echte eyecatcher en aanwinst voor de tuin. Een verkeerde beslissing kun je dan ook zeker niet maken. Kom je er echt niet uit en kan je wel wat hulp gebruiken? Vraag dan om advies aan de fabrikant. Op basis van jouw wensen, kunnen zij een geschikte spa of hottub aanbevelen. Schrijf je wensen en eventuele vragen dus goed op, zodat je deze kunt stellen als je langskomt.