​Hoe ziet een sessie online kaartleggen eruit?

Wilde je vroeger je toekomst laten voorspellen? Dan moest je op zoek naar een medium in de buurt. Gelukkig is het tegenwoordig allemaal een stuk gemakkelijker, en vindt je de beste mediums gewoon online! Paragnosten en helderzienden kunnen je via het internet verder helpen met je levensvragen. Steeds meer mensen ontdekken deze nieuwe online mogelijkheden, maar er zijn ook veel mensen die toch nog twijfelen. Ze vragen zich bijvoorbeeld af hoe zo'n online kaarten sessie nou precies werkt. Ben jij ook nieuwsgierig naar het antwoord op deze vraag? Lees dan vooral verder!



Het reinigen van de ruimte

Voordat de sessie überhaupt begint, is het medium al druk bezig om alles in gereedheid te brengen. Voor paragnosten is het namelijk heel belangrijk dat hun werkplek is gereinigd. Dit betekent dat de werkplek geen energieën bevat van anderen. Door het creëren van een neutrale werkplek, kan de paragnost zich volledig concentreren op jou. Let wel op want ieder medium heeft zijn eigen manier van werken. Sommigen zetten bijvoorbeeld een muziekje op, terwijl anderen werken met wierook of geurkaarsen.

Een korte introductie

In een online sessie is het van groot belang dat jij je veilig voelt. Je gaat immers intieme informatie delen, met iemand die je hoogstwaarschijnlijk nog niet kent. Voordat het medium online de tarot kaarten gaat leggen, is er daarom eerst de mogelijkheid tot een korte introductie. Hierin stel jij jezelf voor, maar stelt het medium zich ook voor aan jou. Hierdoor ontstaat er een vertrouwelijke band, en wordt het minder eng om jezelf open te stellen. Hierdoor kun je het beste halen uit je online tarot sessie.

Stel je vragen

Na de introductie is het tijd om jouw persoonlijke vragen te stellen. Dit is het moment waarvoor je de online sessie eigenlijk hebt geboekt! Het is belangrijk om je vragen zo duidelijk en concreet mogelijk te stellen. Hoe meer informatie het medium ontvangt, hoe specifieker de antwoorden kunnen zijn. Zodra je levensvragen duidelijk zijn, zal het medium de tarot kaarten leggen, en zal ze haar bevindingen met je delen. Let op, want iedere paragnost heeft een eigen ritme. Sommigen delen tijdens het leggen van de kaarten al hun bevindingen, terwijl anderen wachten totdat ze een duidelijk beeld hebben.

De afsluiting

Heb je antwoord op je vragen gekregen? Dan is de sessie geslaagd, en kunnen jullie gezamenlijk afsluiten. Ook bij de afsluiting heeft ieder medium haar eigen manier van werken. Sommigen sluiten de sessie af met een kort gesprekje, terwijl andere je specifieke opdrachten meegeven waardoor je verder kunt met je nieuwe inzichten. Misschien is de sessie je wel zó goed bevallen, dat je tijdens het afsluitgesprek meteen alvast een volgende afspraak reserveert!

[Fotocredits - bigjom © Adobe Stock]