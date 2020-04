Handig voor thuis, een all-in-one printer die zelf nieuwe inkt regelt

In deze periode zijn we met zijn allen, zover het kan natuurlijk, volop thuis aan het werk. Dat heeft gezorgd voor een flinke toename in de aanschaf van producten om goed thuis te kunnen werken. Zo'n tweede scherm, muis en toetsenbord (die je op kantoor al gebruikte) is toch wel erg handig. En die bureaustoel van kantoor zit toch ook wel een stukje beter dan de eettafelstoelen. Ergonomisch gezien is de eettafel ook wat te laag, dus misschien voor thuis toch ook maar een bureau aanschaffen. Het zijn allemaal punten waar we tegenaanlopen nu we massaal thuis aan het werken zijn.

Ook een printer/scanner is handig om thuis te hebben. We willen allemaal papierloos gaan werken, maar toch printen we er nog flink op los. Wij hebben de HP Envy 5050 uit kunnen proberen, en dat is een echte aanrader. Deze all in one printer beschikt over alle functies die jij handig gaat vinden. Printen kan vanaf iedere locatie, ook onderweg. Als je zorgt dat de printer met internet is verbonden, liggen de prints klaar als je thuiskomt. En verder regelt hij ook zelf nieuwe inktcartridges als deze bijna op zijn. Het zijn misschien maar kleine of eenvoudige dingetjes, maar die maken wel het verschil.