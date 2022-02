​Groots (of wat groter) leven: het mag

Hoewel het alweer een paar eeuwen geleden is dat het calvinisme de officiële godsdienst in ons land was, zitten bepaalde waarden nog steeds verankerd in de huidige maatschappij. Denk hierbij aan zuinigheid, soberheid, ingetogen gedrag, weinig kapitaal of bezittingen mogen hebben en daar ook nog eens weinig waarde aan hechten en niet te koop lopen met je succes. Wil je iets graag? Dan zul je ervoor moeten sparen. Lukt dat niet, dan ‘leef je boven je stand’. Gelukkig begint het tij rond dit gedachtegoed langzaam te keren. Groots (of in ieder geval wat groter) leven en hiervoor extra geld lenen? Het mag!



Durf te dromen, en probeer deze waar te maken



Vooral de afgelopen eeuw is de traditionele rolverdeling tussen vrouwen en mannen flink veranderd. Net als typerende masculiene of feminiene eigenschappen die mensen bezitten. Toch wordt vooral van mannen nog steeds verwacht dat ze financieel hun schaapjes op het droge hebben. Het ideaalbeeld? Een man met een luxe levensstijl, die bakken met geld verdient om deze te bekostigen.

Leuk idee, maar het blijft voor velen een ideaal. Dure woningen, alsmaar stijgende zorgkosten en andere vaste lasten, boodschappen die steeds duurder worden? Alleen al de inflatie de afgelopen maanden zorgt ervoor dat steeds meer mensen denken dat het blijft bij dromen van de fijne dingen in het leven. Toch zijn er best manieren om enige vorm van luxe te realiseren. Bijvoorbeeld door hiervoor een lening af te sluiten. Onthoud ook vooral dat je je zeker niet hoeft te schamen als je extra geld wil lenen.

Relatief onbekend fenomeen, maar alom aanwezig

In Nederland zijn we redelijk terughoudend als het gaat om openheid over onze financiën. De hypotheek, en eventueel een leaseauto? Daar kunnen we nog wel met gepaste trots over vertellen. Maar extra geld lenen voor andere doeleinden? Daarover zwijgen we liever, zelfs tegenover familie en goede vrienden. Leenschaamte is een relatief onbekend, maar alom aanwezig fenomeen.

Leef in het nu

Eerst lange tijd sparen, zonder dat je spaarrente krijgt, je gespaarde centjes door inflatie minder waard worden en je zelfs mogelijk nog met een negatieve spaarrente en spaartaks te maken krijgt? Dan is het toch heel wat aantrekkelijker om nu al te kunnen genieten. Laat je overigens ook weer niet helemaal gek maken, en leen wel verstandig. Bedenk hoeveel je maandelijks terug zou kunnen betalen aan aflossing en rente, en kies voor een zo kort mogelijke looptijd. Het hoeft niet gelijk helemaal over de top, maar bedenk zelf van welke (relatieve) luxe jij gelukkig wordt.