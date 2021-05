Ga voor een gezondere leefstijl met Fit Op Jouw Manier

Op de Fit Op Jouw Manier website komen de gezondheidstips je tegemoet als een soort carrousel. Vind je de tip niks, dan kun je eenvoudig doorklikken naar de volgende. Net zolang totdat je iets voorgeschoteld krijgt dat wél bij jou past. Tips variëren van ‘Maak vandaag een vaste visdag’ en ‘Pak de fiets als je gaat winkelen’ tot ‘Maak een salade me wat bietjes’ of ‘Loop een rondje in de avond’ en nog veel meer van dergelijke, laagdrempelige en soms voor de hand liggende, gezonde adviezen.

Laagdrempelige gezondheidsadviezen die je aansporen om (kleine) stapjes te zetten. Dat is het primaire doel van Fit Op Jouw Manier. Dat beaamt ook staatssecretaris Paul Blokhuis. “Lekker in je vel zitten met meer weerstand en energie willen we allemaal. Maar het is niet zo eenvoudig om met gezonder leven te beginnen. Er zijn 1001 tips en adviezen waardoor het soms lijkt alsof je je hele leven ervoor moet omgooien. Voor veel mensen is dat een reden om het nog even uit te stellen. Ik denk dat we dat allemaal herkennen. Deze campagne probeert dat te doorbreken. Door duidelijk te maken dat kleine stapjes zeker ook de moeite waard zijn en dat er voor iedereen een manier te vinden is om te beginnen.”