​Een nieuwe lamp, die koop je weloverwogen

Er zijn van die dingen voor je huis die je min of meer zonder na te denken kan kopen. Een nieuw sierkussentje, een leuke plaid voor op de bank. Ja, ze moeten bij de rest van je interieur passen, maar vaak kies je daar intuïtief toch al voor. Je interieur zal overeenkomen met je eigen smaak, en accessoires die je mooi vindt vallen doorgaans ook binnen die smaak. Andere, wat grotere zaken, die zoek je al met wat meer zorg uit. Bij nieuwe meubels gaat het er bijvoorbeeld niet alleen om dat ze bij je smaak passen, maar ook dat je er genoeg ruimte voor hebt en dat ze een duidelijk doel dienen. Je zal niet snel een kastje kopen terwijl je geen extra bergruimte nodig hebt, of geen plaats hebt om het neer te zetten, bijvoorbeeld. Ook bij het kopen van lampen moet je extra opletten. Deze moeten niet qua looks aansluiten bij je smaak en je interieur, ook hun uitstraling moet de sfeer ten goede komen. En dat geldt in de meest directe zin van het woord.



De juiste lamp op de juiste plek

Een lamp kopen is een stuk ingewikkelder dan je zou denken. Je koopt namelijk iets dat je mooi moet vinden, en dat goed bij je interieur moet passen. Dat is al lastig zat. Daarnaast moet je echter niet vergeten dat een lamp een duidelijke functie heeft, de boel verlichten, en je dus de juiste lamp voor de juiste plek moet kiezen. Daarbij moet je de invloed die verlichting op je interieur heeft niet onderschatten.

Natuurlijk moet een lamp vooral functioneel zijn; hij moet ervoor zorgen dat je ook als het buiten donker is voldoende kan zien. Maar de hoeveelheid licht die je nodig hebt, kan per plek sterk verschillen. In de hoek van de kamer waar je graag leest, wil je een lamp hebben die voldoende licht geeft om dat goed te kunnen doen. Op de plek waar je vooral lekker wilt relaxen, heb je juist weer veel zachter licht nodig.

Hoe zoek je een lamp uit?

Klinkt als een nauwkeurig klusje dus, een lamp kopen, en dat is het ook. Toch is het ook weer niet zo moeilijk. Kijk in eerste instantie naar de plek waar de lamp moet komen. Welke lamp past hier het beste? Hanglampen zijn niet handig op een plek waar je snel je hoofd zal stoten, bijvoorbeeld, en vloerlampen niet op een plek waar je vaak loopt. Kijk daarna naar de functie van de lamp: is hij er vooral voor de sfeer, of moet hij voldoende licht geven om een specifieke activiteit te ondersteunen? Tenslotte spelen ook je smaak en de rest van je interieur een grote rol: de lamp moet wel mooi zijn, en goed bij de rest van de ruimte passen. Neem je er genoeg tijd voor, en kijk je goed naar de mogelijkheden, dan kom je echter altijd wel de perfecte lamp voor jouw situatie tegen.