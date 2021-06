Bekende Nederlandse rapper scoort sponsorship met Veneta.com

Een samenwerking tussen een online raamdecoratiespecialist en een populaire Nederlandse rapper: je zou het niet snel verwachten. Toch hebben Veneta.com en rapper The Dean zich eraan gewaagd. Club Veneta, die wordt geopend met het nummer ‘Wat Is Jouw Naam?’, laat zien hoe Nederlandse rap prima samengaat met raamdecoratie.



Nieuwe tactiek



Geen klassieke commercial, maar een videoclip met een rapper. Het klinkt als een gewaagde keuze voor Veneta.com. Maar dit is precies waar Harry Straten, marketing manager van Veneta.com, en zijn team naar op zoek waren: ‘We zijn een snelgroeiend bedrijf en werken met passie aan onze producten. Daarnaast willen we ook opvallen en houden we ervan om een beetje gek te zijn. Toen is het idee ontstaan om The Dean te helpen met zijn rap-carrière. Hij heeft in korte tijd al een aantal goede tracks uitgebracht en we wilden graag aan zijn succes bijdragen.’ Zo ontstond er een sponsorship deal met de rapper, met als doel zijn rap-carrière een flinke boost te geven.

Perfecte match



De rapper en Veneta.com kunnen elkaar op het gebied van eigenzinnigheid en lef wel vinden. The Dean, artiestennaam van Daan Boom (bekend van Streetlab), heeft in korte tijd een grote hype gecreëerd. Zijn weg naar de top als bekende rapper heeft hij vastgelegd in een documentaireserie die te zien is via Youtube sinds 13 mei. In de serie zien we hoe The Dean iedere aflevering in samenwerking met gevestigde namen uit de muziekwereld hiphopnummers uitbrengt. Zo werkte hij in korte tijd samen met René Froger en rapper Donnie.

Hoewel de rapper nog kort geleden is gestart met zijn rap-carrière, tekende hij onlangs zelfs een platencontract bij Sony Music. Inmiddels heeft hij al vele ‘Deano’s’ achter zich staan: hij kreeg in korte tijd 10,9k volgers op Instagram, 45,2k abonnees op Youtube en er luisteren inmiddels iedere maand 45,009 mensen naar zijn nummers. Het eerste nummer dat hij uitbracht in samenwerking met René Froger, ‘Hits Geen Flop’, werd al 182,293 keer bekeken op Youtube en heeft 89,991 streams op Spotify. Deano’s kunnen al terecht voor unieke merchandise en bookings doen via AT bookings (o.a. bekend van Snelle).

Club Veneta



En nu is daar het nummer dat speciaal voor Veneta.com werd geproduceerd: ‘Wat Is Jouw Naam?’ In de vijfde aflevering zien we hoe The Dean -na een niet zo’n geslaagde commercial- Veneta in de spotlight zet met een videoclip. Het resultaat mag er zijn: we zien The Dean optreden met de vrouwelijke hip-hopartieste Zulema in Club Veneta, inclusief stijlvolle gordijnen. Daarnaast horen we in de zin ‘Ik vroeg naar je naam, maar die kon ik niet verstaan’ dat The Dean zacht ‘Veneta’ fluistert. Missie geslaagd dus. Benieuwd naar de videoclip? Die is sinds 11 juni te zien op Youtube!