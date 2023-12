​30 goede stellingen om mensen bij Truth or Dare uit de tent te lokken

Never Have I Ever, Dilemma Dinsdag: er zijn veel leuke drankspelletjes waarin je elkaar beter leert kennen. Er is er echter maar één de ongekroonde koning: Truth or Dare. In het Nederlands wordt het ook wel Doen, durf of waarheid genoemd, hoewel niemand echt leek te weten wat er nou met die optie ‘durf’ moest gebeuren. Hoe oud je ook bent, Truth or Dare weet iedereen op een feestje weer even goed wakker te schudden, en je leert elkaar meteen wat beter kennen. Zeker als je deze 50 stellingen gebruikt.



Truth or Dare



Truth or Dare kun je natuurlijk zo spelen, maar je kunt ook kiezen voor een drankspel zoals Truth or Drink, een website die je helpt om met goede stellingen te komen voor een potje. We zijn echter creatief geweest en hebben 30 goede stellingen bedacht en gevonden om zelf een duit in het zakje te kunnen doen.

Truth

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

Wat is het meest gênante dat je ooit op social media hebt gezet?

Wanneer was je het laatst jaloers op je beste vriend(in)?

Wie heb je het laatst opgezocht op Instagram?

Zou je iets van de vloer eten als het net gevallen is?

Vind je dat je promotie verdient op werk?

Welk liedje wil je horen op je begrafenis?

Met welke celebrity zou jij het bed willen delen?

Welk koosnaampje dat een ex je ooit gaf, vind je het meest verschrikkelijk?

Heb jij wel eens fantasieën gehad over je schoonmoeder?

Welk gerecht dat je partner kookt vind je eigenlijk helemaal niet lekker?

Wat is het gekste dat je als ‘dare’ hebt gedaan?

Heb je ooit een bovennatuurlijke ervaring gehad?

Heb je weleens een beroemdheid ontmoet?

Wat is het meest romantische dat je ooit is overkomen?

Dare

Kies een schoen uit de gang, doe die aan bij de eigenaar en strik de veters, maar dan met de mond.

Werk in één keer een heel worstenbroodje naar binnen.

Zet de laatste foto die je met je telefoon maakte op social media.

Laat de persoon links van je je laatste WhatsApp -berichten lezen.

-berichten lezen. Kruip de ruimte rond en geef iedereen kopjes.

Kraak een rauw ei op hoofd.

Poets je tanden met Nutella en maak een foto van het resultaat.

Doe een blinddoek om een smeer een broodje.

Ruil kleren met iemand uit de groep.

Verzin een rap waardoor iedereen die meedoet moet lachen of boos wordt.

Stuur de laatste persoon die je een berichtje stuurde alleen maar de tekst: boterhamzakje.

Neem een hapje van een stuk zeep.

Zing Bloed, Zweet en Tranen alsof je een operazanger bent.

Zoen gepassioneerd met een object uit de koelkast.

Drink snel frisdrank en boer zo hard je kunt.

Veel speelplezier!