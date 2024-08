Wololo! Age of Empires Mobile lancering op 17 oktober

Voor de eerste versie van Age of Empires moeten we terug naar 1997. Inmiddels een echte retro klassieker. En een van de populairste en succesvolle real-time strategy games ooit. Inmiddels zijn we 15 titels en 8 spin-offs verder. Allen spelen ze zich af tijdens de bekendere periodes uit de geschiedenis, zoals de steentijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen. Mooi nieuws nu voor de vele fans van deze franchise. Want op 17 oktober dit jaar komt de mobiele app (voor iOS en Android) beschikbaar: Age of Empires Mobile.

Age of Empires Mobile is gebouwd voor mobiele en sociale gameplay. En bevat ondermeer:

Meerdere singleplayer-modi gebaseerd op de Age of Empires-traditie, met iconische elementen uit de originele serie.

Bouw je rijk op in een levendige, realistische middeleeuwse wereld met indrukwekkende beschavingen, keizerlijke steden en historische figuren, zoals Barbarossa, Hammurabi, Joan of Arc en Leonidas I.

Meeslepende slagvelden bieden unieke gameplay met grootschalige kasteelbelegeringen, waarbij realistische wapens strijden tegen multidimensionale verdedigingen, samen met duizenden spelers wereldwijd.

Wees strategisch wanneer je te maken krijgt met realistisch en interactief terrein en weer, en beheer meerdere troepen met real-time microcontrole.

De game zal uitgebracht worden door Xbox Game Studios in samenwerking met TiMi Studios en World’s Edge. Voorinschrijven kan via de website of een van de App Stores.