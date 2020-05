​Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 komen terug in remaster

Ten tweede omdat Tony Hawk himself zijn naam en gezicht er weer volledig aan vast heeft gehangen. Dat hij dit nu brengt met zoveel zelfverzekerdheid, en vooruit, ook nog met Activision achter zich, dat stemt ons positief. En ten derde, omdat de eerste beelden er ook écht goed uitzien en je de games zelfs in 4K kunt spelen op een flinke pc of een Xbox One X. Hawk heeft Jack Black bereid gevonden één en ander aan te kondigen in een grappige video:

Hoewel we het laatste decennium vooral zijn teleurgesteld door bijna elke vorm van een revival van Tony Hawk’s populaire spellen, is er goede hoop dat deze remaster wel de moeite waard is. Ten eerste omdat het een remaster is, en er hopelijk niet al te veel aan de succesvolle eerste games van meneer Hawk wordt veranderd (vooral besturingswise niet).

Skateboardnostalgie

Tony Hawk’s Pro Skater 1 en 2 zijn heerlijke spellen om je hele middagen, avonden en weekenden in te verliezen. Zeker nu we meer binnen zitten, is het extra fijn om deze franchise weer even terug te zien. Al is het maar om die iconische soundtrack weer te horen, waardoor menig gamer nieuwe artiesten ontdekte. Bovendien wordt er ook een soort doe-het-zelf-modus aan het spel toegevoegd waarmee je je eigen tracks kunt maken die je uiteraard ook online kunt delen.

Vergis je niet, we hebben het hier over de tijd dat we nog op een PlayStation 1 speelden, dus er zullen ook in deze remaster waarschijnlijk een boel nostalgische gevoelens worden aangeboord. Ook nu het skateboard ineens ronde HD-wieltjes heeft in plaats van pixelige vierkante exemplaren.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 komen op 4 september naar Xbox One, PlayStation 4 en pc voor 40 euro.