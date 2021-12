​THEA500 Mini: de mini-Amiga 500 verschijnt al bijna

Volgens de makers van het apparaat zijn de andere klassieke consoles nu slechts speelgoedjes geworden, want hun THEA500 Mini moet fantastisch zijn. Ergens hebben ze wel een punt, want deze mini-Amiga 500 heeft niet alleen een flinke line-up aan games voorgeïnstalleerd: je kunt er ook extra spellen bijzetten.

Het is een trend van de laatste jaren: een kleine versie uitbrengen van een geliefde gameconsole uit de gouden tijd. Toen gamen nog iets was wat je verplicht met je broertje of zusje moest doen, omdat online mogelijkheden nog niet bestonden en het nu eenmaal het meest populaire speelobject was in huis. Het Nintendo Entertainment System, de Super Nintendo, zelfs de Commodore 64. Allemaal hebben ze inmiddels een verkleiningsbehandeling gehad.

THEA500 Mini

Cue de 16-bit THEA500 Mini. Deze mini-console pakt dat net even anders aan. Naast een vrij flinke line-up vol nostalgie voor Amiga 500-fans, komt het namelijk met de mogelijkheid om extra games toe te voegen. Hiermee past THEA500 Mini (die waarschijnlijk wegens rechtenkwesties zo wordt genoemd, in plaats van Amiga 500 Mini) perfect bij de Amiga 500, die destijds zijn tijd flink vooruit was.

Je doet dat met WHDLoad, software die speciaal voor het Amiga-platform is gemaakt. Hiermee kun je originele Amiga-games op de kleine THEA500 zetten. Je kunt bovendien in het hoofdmenu de controller aanpassen. Er is een 2-knopsmuis en een nieuwe gamepad met 8 knoppen. Er zit ook een werkend toetsenbord op het apparaat, dat spellen via HDMI in een 720p-resolutie (50Hz of 60Hz) toont. Wil je graag dat het oud lijkt, dan kun je de CTR-functie gebruiken om het een extra dikke laag nostalgie te geven.