​Predator Helios 3D: Deze laptop kan 3D weergeven zonder bril

Het blijft iets waar opo doorontwikkeld wordt: 3D. Je wil het wel zien, maar met zo’n bril op dan weer liever niet. Tegelijkertijd lijkt het soms alsof de ogen er wel erg snel aan wennen: in de bios heb je na een tijdje al helemaal niet meer door dat de boel op je afkomt. Gebruikt men echter technologie waardoor je geen bril op hoeft, zoals we hebben gezien met de Nintendo 3DS, dan went het weer helemaal niet zo snel en blijft het wat meer bijzonder. Er is nu een laptop die ook zoiets kan, alleen gaat het niet voor de kijkdoos-achtige kijkwijze, maar voor weer een ander type 3D: Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition.

3D-graphics op een laptop

Deze laptop maakt gebruik van oogtracking en heeft een stereoscopisch 3D-scherm met real-time rendering om je game-ervaring zo meeslepend mogelijk te maken. Hij is niet overdreven groot, maar ook zeker niet klein: met zijn 15,6 inch scherm kun je volledig de game in worden gezogen. Of tenminste, de game komt dus ook nog meer naar jou toe. De schermranden zijn dan ook heel dun gemaakt en je kunt zelf wisselen tussen ofwel 3D kijken in 2K op 60 Hertz of 4K in 2D.

Dat is mooi, want niet alle games lenen zich er even goed voor. Een first person shooter? Perfect. Een ruimte-exploratiegame? Ook. Maar een 2D-sidescroller zoals Mario? Die toch iets minder. Het apparaat maakt verder gebruik van een RGB backlit toetsenbord en je kunt zelf lichteffect toevoegen dankzij Pulsar Lighting. Er zit zelfs -zij het wat subtielere- RGB-verlichting in de ventilatoren van de laptop.