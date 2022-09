​PlayStation start podcast: Hideo Kojima presents Brain Structure

Als er iemand op de wereld een fascinerende breinstructuur moet hebben, dan is het Hideo Kojima wel. Hij is de bedenker en ontwikkelaar van Metal Gear Solid en Death Stranding. Iedereen die die games heeft gespeeld, weet dat deze man een creatief genie is. Of je de games leuk vindt of niet, je kunt in de gamewereld niet om Kojima heen. Dat weet Sony, waarop het een podcast is gestart genaamd Hideo Kojima presents Brain Structure.

Hideo Kojima presents Brain Structure De podcast gaat niet over de wetenschap achter de functies van het brein, het gaat over hoe het brein van de Japanse gameontwikkelaar werkt. In de podcast worden allerlei verschillende gastsprekers uitgenodigd om iets te vertellen over de creatieve ideeën van de ontwikkelaar, maar ook komen er onderwerpen voorbij zoals kunst, boeken, films, games en zelfs filosofie en sociale vraagstukken. Om het allemaal in goede banen te leiden speelt Geoff Keighley ook een belangrijke rol in de podcast. Hij is gamejournalist uit Canada en bekend als presentator. Hij voorziet de podcast van updates over de wereld van gaming. Hideo is alvast enthousiast: “Ik wilde mijn gedachten delen met een breed publiek en voelde dat Spotify het beste thuis zou zijn om al mijn fans en vrienden wereldwijd te bereiken.”

Podcast Het is geen vreemde keuze dat Sony voor Kojima gaat. Niet alleen is hij interessant en enorm uitgesproken, hij omarmt nieuwe media vaak. Zo heeft hij zelfs twee Guinness World Records op zijn naam staan, namelijk die van de meeste volgers op Instagram voor een gamedirector (1,1 miljoen) en de meeste volgers op Twitter voor een gamedirector (2,8 miljoen). Hij is samen met bijvoorbeeld Mario-bedenker Shigeru Miyamoto en Ed Boon van de vechtgameserie Mortal Kombat een van de bekendste gamemakers ter wereld. De Japanner startte in 1986 bij Konami en daar werkte hij aan het geliefde Metal Gear Solid. Zijn carrière bij Konami was lang: in 2015 ging hij er weg om vervolgens zijn eigen studio te starten. Daarvan is op dit moment één game uitgekomen, namelijk het bijzondere Death Stranding, dat alweer dateert van 2019. Er gingen geruchten dat Kojima op Gamescom een nieuwe game zou aankondigen, maar dat is niet gebeurd. De eerste aflevering van de podcast is vanaf morgenochtend 08:00 uur te beluisteren op Spotify. Hij is beschikbaar in het Engels en in het Japans.