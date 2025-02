PlayStation Network was 24 uur offline en nu krijg je een cadeau

Aanleiding PSN-storing nog onduidelijk

Sony is nog steeds erg stil over wat er precies aan de hand is en daar zijn spelers niet blij mee. Sowieso laat het Japanse bedrijf weinig los over de oorzaak van de problemen. Het noemt ‘operationele problemen’, maar dat blijft vaag. Veel mensen denken dat er een hack of DDoS-aanval heeft plaatsgevonden. Hierover zegt of schrijft Sony echter niets. Het kan ook altijd nog iemand zijn die op een verkeerde knop heeft gedrukt of een aanpassing in de IT-systemen achter PSN die voor een domino-effect heeft gezorgd. Dat de problemen ongeveer om 00:00 uur ‘s nachts in de nacht van vrijdag op zaterdag voorkwamen lijkt daar wel op te duiden.

In ieder geval was het geen geweldig begin voor het weekend, voor wie juist lekker wilde gaan gamen. Helemaal als je de nieuwe Monster Hunter wilde uitproberen, want dit weekend is het laatste weekend van de beta-test. Gelukkig heeft Capcom ook een ‘cadeautje’ voor wie baalt dat het de game 24 uur lang niet kon spelen: het zegt dat het op een later moment nog met een beta van 24 uur wil komen. Wanneer precies, dat is nog onbekend. Het leuke hieraan is dat het spel dan waarschijnlijk weer flink verbeterd is en dichterbij de uiteindelijke versie is.