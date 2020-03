Nintendo's Ring Fit Adventure uitverkocht

Nintendo Switch-game Ring Fit Adventure is enorm populair. Dat was het spel al toen het vorig jaar verscheen, maar er is nu zoveel vraag naar dat het spel nergens meer verkrijgbaar is. Erg lastig, want veel mensen willen het nu hebben vanwege het coronavirus.



Gym en coronavirus

Als je een beetje fan bent van de gym, dan weet je dat je in de problemen komt zodra je daar niet meer naartoe kunt. Die kans is aanwezig nu het coronavirus in een rap tempo om zich heen grijpt en dat betekent dat je naar alternatieven op zoek moet gaan. Zeker als je echt die motivatie nodig hebt van een ander die je toeroept, is simpelweg push-ups doen in je woonkamer waarschijnlijk niet voldoende.

Waarschijnlijk is het die gedachte die ervoor zorgt dat veel mensen naar alternatieven zoeken. Eén van die alternatieven is Ring Fit Adventure, een Nintendo Switch-game die je laat zweten zoals je waarschijnlijk nog nooit met een game hebt gedaan. De game is niet goedkoop, want hij komt met een grote ring waar je de Joy-cons in bevestigd. Het idee is dat je die ring in het spel moet indrukken of ietwat uit elkaar moet trekken.

Sporten op je Switch

Dat is echter niet het enige: je moet in het spel ook veel rennen op je plaats. Het is echt sporten op je Switch en nog beter: binnen. Het fitness role-playingspel waarin je steeds iets beter moet worden om verder te gaan weet je uit te dagen om in je woonkamer als een idioot te bewegen. Waarschijnlijk doe je het nog lachend ook, want het is heerlijk om in deze game te rennen en punten te verzamelen door de ring slim in te zetten.

Het enige nadeel? Dat is dat het spel inmiddels is uitverkocht. Daarover klinken geluiden in Amerika, maar ook als je online bij Nederlandse webwinkels gaat kijken, dan zie je dat je het spel eigenlijk nergens meer kunt vinden. Door de grootte van de doos is het geen spel waarvan je er makkelijk tien in je winkel hebt en door de hogere prijs is het ook een spel dat toch net een iets hogere drempel is in aanschaf. Zonde, want het is een geweldige game.

Stijgende populariteit

Het spel wordt hier en daar op eBay gespot voor wel 150 euro, al zijn er nog verkopers die een iets normalere prijs hanteren, dichterbij de adviesprijs van 80 euro. Nintendo weet inmiddels dat de game extra gretig aftrek vindt en heeft aangegeven om te zorgen dat het spel weer beter beschikbaar wordt. Nintendo zegt overigens niets over of die plotselinge populariteit van het spel te maken heeft met het coronavirus.