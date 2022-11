Mario+Rabbids: Sparks of Hope: heerlijke humor en topgameplay

Mario heeft al vaak rare uitstapjes gemaakt, met zijn eigen ruimte-avontuur, zijn voetbalgame en zijn tennisspel. Zijn raarste spin-off is echter Mario + Rabbids, dat kan niet anders. De rare konijntjes van Ubisoft brengen een heleboel absurditeit en slapstick met zich mee, maar ook iets anders: heel verrassende gameplay.

Raymans Rabbids Als je niet zoveel hebt met de Rabbids uit Rayman, dan raden we je toch aan dit spel te kopen. Ook als de strategische gameplay je normaliter eigenlijk niks lijkt, ook dan raden we je aan deze game aan te schaffen. De toegankelijkheid van Ubisoft, de liefde van Mario, de humor van de Rabbids en de kwaliteit van Nintendo komen in deze game op geweldige wijze samen. Mario + Rabbids Sparks of Hope heeft als grote plus dat het niet meer van hetzelfde is. Ik had verwacht om weer in die Xcom-achtige strategy-gameplay te moeten duiken, maar zo voelt dit spel niet. Er zitten meer puzzels in en dat maakt de gameplay sowieso veelzijdiger. Je moet je wel nog meer dan ooit laten meevoeren in de gekte die die Rabbids met zich meebrengen. Het is namelijk niet een lineaire vertelling die je kent uit de games van weleer: het is een verhaal dat alle kanten opgaat en dat maakt de gameplay wat dynamischer.

Rabbid Mario en Rabbid Luigi Maar goed: wat is nu precies de bedoeling in dit spel? Je moet strijden tegen vijanden en dat doe je om beurten. Elke beurt mag je een activiteit uitvoeren en dat moet je slim aanpakken om het zo uit te kienen dat je de vijand raakt. Dat doe je mede door met 8 verschillende klassen te spelen. Begrijpen hoe elke held werkt is je weg naar succes. Mario is bijvoorbeeld heel all-round en kan meerdere vijanden in één beurt schade berokkenen. Broer Luigi is meer een soort aanval op afstand met zijn langeafstandsboog (het blijft toch een angsthaas he?), de prinses is er meer om de rest te beschermen, de Rabbid-variant van Mario is hetzelfde, maar hij kan meer schade toebrengen op kortere afstand. Rabbid Luigi zorgt dat de schade van de vijand minder hevig is en Rabbid Rosalina kan extra’s van de vijand onschadelijk maken. Dan zijn er ook nog Bowser (die nieuw is) en vooral het overzicht en de macht behoudt over zijn troepen en Edge, die vooral heel veel schade toebrengt aan de vijand met haar vliegende blade.

Turn-based strategy Je moet even wennen aan de gameplay omdat je ineens veel tactischer moet denken, maar binnen de kortste keren (en met wat hulp van het spel zelf) speel je Mario + Rabbids alsof je nooit anders hebt gedaan. Het leuke is ook dat het spel maar blijft komen met nieuwe mogelijkheden. Hierdoor blijft het fris. Bovendien bevatten die extra opties ook vaak leuke knipoogjes naar Mario, wat voor ‘oude’ gamers als ik extra tof is. Dat je ook zelf wat kunt ontdekken in de spelwereld maakt het bovendien een veelzijdig spel. Hetzelfde geldt voor de vele verschillende vijanden die lijnrecht tegenover je komen te staan. Je ziet het hier door het artikel heen al in de trailers: er zijn allerlei koddige, grappige en soms ronduit idiote slechteriken bedacht en die komen allemaal met hun eigen skills. Soms is dat lastig, want je moet echt net als bij een spel als Cuphead een beetje leren begrijpen hoe zo’n bad guy in elkaar zit. Erg tof, want dat houdt deze game uitdagend. Je zou door de schattige konijntjes en de vaak wat laagdrempelige Mario kunnen denken dat Mario + Rabbids: Sparks of Hope een kinderachtig spel is of een te makkelijk spel, maar daar is niets van waar. Je hebt er echt een zware kluif aan af en toe en dat is geweldig.

Een heerlijke chaos Helaas heeft Nintendo Switch zelf er ook soms een hele kluif aan: hier en daar haperde mijn systeem wel, al zijn dat kleine haperingen waar je verder weinig last van hebt. Het valt in ieder geval op dat de console van Nintendo veel moet ‘regelen’ in de achtergrond om dit spel goed te draaien. Aan de andere kant gebeurt er ook veel en kom je steeds weer in volledig nieuwe werelden terecht die je weer volop aan het puzzelen zetten. Ik had in deze game zeker niet zoveel verschillende soorten gameplay verwacht: helemaal niet na dat eerste deel. Het is gaaf om te zien dat een wat volwassener gamegenre zoals turn-based strategy toch heel laagdrempelig kan worden gemaakt en tegelijkertijd dat de humor van Rabbids en Mario op hun beurt weer niet te kinderachtig wordt. Deze game bewijst dat een chaotische game helemaal geen onrustige game hoeft te zijn: de balans is juist perfect in deze vrolijke titel.