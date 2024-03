De Steam Deck-introductie was gefilmd met.. Steam Deck-belichting

Steam Deck OLED-introductie

Valve heeft om het te bewijzen een making of-video live gezet waarin je de bol goed kunt zien. Heel gaaf, met zelfs een blog erbij waarin het schrijft: "We dachten dat we ongeveer 100 Steam Decks nodig zouden hebben om dit kunstje te klaren. En laten we nou precies dat aantal oude OLED-prototypes op kantoor hebben gevonden. Wat opzet betreft, leek het ons het meest logische om onze OLED's rondom onze hoofd-OLED te plaatsen, net zoals de belichting bij productfotografie of in een discotheek. En wij kwamen tot dezelfde conclusie als jij nu: de enige manier om dit effect te creëren was met een grote, metalen bol."