De start van het ​eerste E-Sport NK Zweefvliegen

De wereld van esports is booming nu iedereen verplicht thuiszit i.v.m. het coronavirus. Wielrennen, voetbal (FIFA) en Formule 1, het komt allemaal voorbij, en het is ook allemaal online te volgen. Vandaag start ook het eerste officiële E-sport NK zweefvliegen, dat van maandag 18 tot en met zondag 31 mei zal plaatsvinden. Een klein primeurtje want het is het eerste Nederlands Kampioenschap dat op deze manier wordt gehouden. Als toeschouwer is iedere wedstrijd, op wedstrijddagen vanaf 20.15, live te volgen via YouTube.

Officieel Nederlands Kampioen E-zweefvliegen

Het reguliere NK Zweefvliegen is vanwege de coronamaatregelen geannuleerd. Binnen de community van Condor-simulatorvliegers kwam al snel het idee om een simulatorwedstrijd te organiseren. Het doel hierbij was een zo groot mogelijk publiek te bereiken: vliegers en niet-vliegers, jong en oud, ervaren Condor-vliegers en beginners. Snel daarna is contact gelegd met de KNVvL voor de sponsoring van extra servers. Ook de organisatoren van het NK zweefvliegen werden aangeschreven en zo werd het allereerste E-sport NK zweefvliegen geboren! De winnaar van dit toernooi mag zich dan ook officieel Nederlands Kampioen E-zweefvliegen noemen.

Unieke opzet

De opzet van het E-NK is uniek: toeschouwers kijken via YouTube live mee en elke wedstrijd wordt toegelicht door (gast)commentatoren. Daarnaast komen veel verborgen talenten naar voren. Vliegers die niet aan reguliere wedstrijden kunnen deelnemen omdat ze geen eigen zweefvliegtuig hebben, doen nu wel mee en doen niet onder voor meer ervaren vliegers. Internationaal wordt het E-NK met veel interesse gevolgd. De FAI en ICG zijn benieuwd of deze opzet ook voor de internationale Grand Prix geschikt is.