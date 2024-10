De beste Nederlandse game van het jaar is uitgeroepen

Vanavond is de beste Nederlandse game van het jaar uitgeroepen. Tijdens de Dutch Game Awards was het News Tower dat in de prijzen is gevallen. Het won de felbegeerde prijs voor Best Game, maar ook die van Best Audio, Best Game Design en Best Debut Game. Knap dat studio Sparrow Night meteen met zijn eerste game al zo’n prestatie weet neer te zetten.

News Tower

News Tower is een game die draait om de redactie van een krant. Net als de Daily Bugle uit Spider-Man heb je een toren tot je beschikking en moet je daarin je New Yorkse krant beginnen. Hoe ga je om met persvrijheid, met je medewerkers, met het imago van je krant? In News Tower zijn het allemaal dingen die door je hoofd schieten, terwijl je ondertussen wel pagina’s moet blijven drukken.

De prijzen die allemaal zijn vergeven zijn niet alleen awardbeeldjes, maar ook een plek in de collectie van het museum van Beeld & Geluid in Hilversum, waar ook de uitreiking plaatsvond. Dit zijn de andere prijswinnaars:

Best Game

News Tower

Sparrow Night

Best Art

Bomb Rush Cyberfunk

Team Reptile

Best Audio

News Tower

Sparrow Night

Best Innovation

The Score

The Smartphone Orchestra (produced by WildVreemd)

Best Technology

The 7th Guest VR

Vertigo Games



Best Game Design

News Tower

Sparrow Night

Best Applied Game

Jungle the Bungle

Hulan

Best Debut Game

News Tower

Sparrow Night

Best Student Game

King of the Bridge

Finn Schuuring, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

De jury over Sparrow Night: “In alle opzichten is News Tower een knallend debuut. Zoals in elke goede game wordt elk mechanisme optimaal gebruikt; de diepgang van de gameplay is geschikt voor zowel strategieliefhebbers als nieuwkomers en maakt het elke keer leuk als er een nieuwe krant wordt afgedrukt. Verder bevat de game een indrukwekkende variatie in de soundtrack en neemt de muziek je mee van de Roaring Twenties tot de Grote Depressie en weer terug. Alles komt samen in de game en vormt zo’n kloppend geheel waardoor de game boven de andere nominaties in de Best Game Award categorie uittorent.”

De Special Awards zijn er ook nog: deze bestaan voor initiatieven die soms wat meer op de achtergrond spelen, maar van belang zijn voor de Nederlandse game-industrie. De winnaars van de Special Awards zijn:

Inclusion Award

Zuraida Buter



Awesome Achievement

Dutch Game Garden



Best Studio

&ranj



Career Achievement

Derk de Geus