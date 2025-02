Commandos: Origins brengt de iconische tactische game terug

Na jaren wachten keert de legendarische Commandos-franchise terug met Commandos: Origins, een prequel die de oorsprong van de beroemde elite-eenheid uit de Tweede Wereldoorlog vertelt. Ontwikkeld door Claymore Game Studios en uitgegeven door Kalypso Media, verschijnt de game op 9 april 2025 voor PC, Xbox Series X|S en PlayStation 5.

Met een mix van real-time tactiek, stealth en strategische planning brengt Commandos: Origins de geliefde gameplay uit de klassiekers terug, maar in een modern jasje. De game biedt een meeslepende singleplayer-ervaring én een co-op multiplayer-modus.

Een elite-eenheid met unieke vaardigheden

In Commandos: Origins leiden spelers een team van zes commando’s, ieder met hun eigen specialisaties. Bekende gezichten uit de originele games keren terug:

Jack O’Hara – “The Green Beret”: een vechter en infiltratiespecialist

Thomas Hancock – “The Sapper”: explosievenexpert

Francis T. Woolridge – “The Sniper”: meester in precisieschoten

Samuel Brooklyn – “The Driver”: specialist in voertuigen

James Blackwood – “The Marine”: tactische aanvaller en duiker

Rene Duchamp – “The Spy”: meester in vermommingen en infiltratie

Elke missie vereist strategisch gebruik van hun vaardigheden om vijandelijke linies te doorbreken, sabotage te plegen en militaire doelen uit te schakelen.

Meer dan 10 missies in iconische WOII-omgevingen

De missies in Commandos: Origins spelen zich af op verschillende fronten van de Tweede Wereldoorlog. Spelers infiltreren vijandelijke kampen in de ijzige vlaktes van het Noordpoolgebied, voeren sabotageacties uit in de Afrikaanse woestijnen en strijden aan de westelijke kustlijnen van Europa en het oostfront.