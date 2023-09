Week tegen Voedselverspilling: de mythes over de magnetron

Het is deze week de Week tegen Voedselverspilling en dat is belangrijk, want er wordt heel wat voedsel weggegooid. Het schijnt tientallen kilo’s per Nederlander alleen al te zijn en dat kan een stuk minder zijn. Eén van de succesverhalen in de strijd tegen voedselverspilling, dat is toch wel de magnetron. Maar er zijn ook veel mythes rondom dit handige keukenapparaat.





Mythes over de magnetron

De magnetron is een krachtpatser tegen voedselverspilling omdat je er ten eerste handige eenpersoonsmaaltijden voor kunt kopen. Hoewel die qua verpakkingsmateriaal wel weer minder duurzaam zijn, zorgen ze in ieder geval niet voor ook nog eens meer voedselverspilling. Het beste aan de magnetron is echter dat je er heel makkelijk kliekjes in kunt opwarmen. Het voordeel is daarbij dat het apparaat niet heel heet wordt, waardoor je hem iets makkelijker aan bijvoorbeeld een kind zou toevertrouwen dan de hete, gevaarlijke oven. Niet alle kinderen natuurlijk, en ze hebben sowieso meer baat bij gezellig eten met het hele gezin, maar in noodsituaties zorgt zo’n magnetron er wel voor dat je iets normaals kunt eten en tegelijkertijd zorgt dat er iets goeds met de kliekjes gebeurt. De magnetron kent door de jaren heen vele mythes, die we graag naar het land der fabeltjes verhuizen. We noemen er een paar:

De straling is heel slecht voor je en komt in je eten terecht Het klopt dat er straling wordt gebruikt in een magnetron, het heet niet voor niets in het Belgisch de ‘microgolven’. Echter komt er bij het verhitten van eten altijd wat thermale straling vrij. Bovendien gaat die straling niet je eten in op een manier die slecht voor je is. Het blijft juist in dat kleine doosje waardoor jij er geen last van hebt. De magnetron zorgt dat je eten zijn vitaminen verliest Nee hoor: eten wordt niet minder goed qua voedingswaarden als je het in de magnetron stopt. Dit is waarschijnlijk een van de grootste fabeltjes rondom het apparaat. Alleen als je iets te heet maakt, dan verliest het zijn voedingsstoffen, maar dat geldt ook voor andere manieren van het klaarmaken van eten, zoals koken en bakken. Moedermelk moet je niet opwarmen in de magnetron Er wordt wel eens gezegd dat je moedermelk niet in de magne moet doen, omdat het de kans op de gevaarlijke E.Coli-bacterie zou vergroten. Volgens het Voedingscentrum is dat niet zo: als je een flesje op maximaal 600 Watt zo’n 30 seconden (100 milliliter) verwarmt, dan is er helemaal niks aan de hand. Wel naderhand even goed schudden of roeren, zodat de warmte evenredig verdeeld wordt.



De magnetron heeft negatieve invloed op je pacemaker Nee, hoor. Er zijn apparaten die wel invloed kunnen hebben op een pacemaker, zoals handdrogers of grote stereospeakers, maar de magnetron niet. De straling van het apparaat blijft prima binnen het apparaat en heeft geen invloed op je pacemaker, als je lekker wat popcorn wil poppen of iets anders wil verwarmen. De magnetron zorgt dat je eten minder smaak heeft Het is een mythe dat je eten minder smaak zou hebben door de magnetron. In een kliekje zitten misschien juist kruiden die na een dagje in de koelkast juist heviger zijn geworden, en die krijg je er echt niet uit door de magnetron te gebruiken. Wel moet je je bedenken dat niet alle voedingsmiddelen even lekker uit de magnetron komen: wil je bijvoorbeeld franse frietjes opnieuw opwarmen, dan is de magnetron niet de manier als je ze knapperig wil houden. Heb je echter een lekkere pasta met tomatensaus en broccoli gemaakt, dan is dat net zo lekker uit de magnetron als uit de pan. Vitamine B12 wordt uitgeroeid door de magnetron Voor vegetariërs is dit vooral een goede mythe om te kennen: het is niet zo dat B12 verdwijnt zodra je je eten in de magnetron zet. Je kunt dus met een gerust hart je vegetarische vleesvervangers na bakken een keertje opwarmen in de magnetron. De hitte kan wel vitamines afbreken, maar dat doet het niet meer in de magnetron dan bijvoorbeeld door bakken of koken.



Spinazie en bieten moet je nooit in de magnetron doen Dit is een van de hardnekkigere geruchten over de magnetron: spinazie en bietjes zou je vooral niet in het apparaat moeten opwarmen. Spinazie zou er zelfs giftig van worden. Onzin, stelt het Voedingscentrum: restjes van deze groenten kun je prima even opwarmen in de magnetron. Je krijgt kanker door het gebruik van de magnetron Dit is waarschijnlijk de meest populaire mythe, maar hij is niet waar. Je krijgt geen kanker van het gebruiken van een magnetron. Vroeger werd dit ‘nieuws’ zelfs via een doorstuurmail verspreid, maar dat maakt het zeker niet ineens waar. Er wordt wel gebruikgemaakt van radiogolven, maar dit is straling die je de hele dag om je heen hebt. Natuurlijk is het iets meer geconcentreerd, maar dat blijft gewoon binnen het apparaat. Het klopt overigens wél dat druiven en eieren kunnen ontploffen in de magnetron, dus die kun je beter verre van het apparaat gebruiken. Druiven zijn sowieso lekkerder als je ze gewoon koud eet, en eieren kun je in een handomdraai lekker bakken in de koekenpan. Voor de rest kan bijna alles wel in dit handige keukenapparaat, die maar al te graag kliekjes 'eet'.