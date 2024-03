​Vinyl blijft het winnen van CD’s: dit is waarom

Vinyl doet het in Nederland al een tijdje beter dan de compact disc, de CD, maar in de Verenigde Staten is dat pas twee jaar het geval. Vorig jaar werd er zelfs dubbel zoveel dollars gespendeerd aan platen versus cd’tjes. Er gingen in de VS maar liefst 43 miljoen vinyl-platen over de toonbank en dat is 6 miljoen meer dan de CD’s. Leuk detail: er werden ook nog cassettes verkocht, maar ‘slechts’ 500.000.

Warmer geluid

Dat vinyl nu zo hip is, dat heeft alles te maken met dat platenspelers een modern item zijn voor in het interieur: zelfs Ikea heeft er een in zijn assortiment (die ook nog is ontworpen door een Nederlander). Bovendien is het door de populariteit van singer-songwriters en country ook meer oog voor de wat oudere muziek. Tegelijkertijd is de CD ook enorm in verval geraakt: je auto heeft allang geen cd-speler meer. ‘Fysieke’ muziek luisteren doe je vooral thuis en dan spreekt zo’n platenspeler toch wat meer tot de verbeelding. Je ouders waarderen het waarschijnlijk, maar je vrienden ook. Met platen ga je toch sneller wat meer met aandacht naar muziek luisteren.

Bovendien is met al dat thuis zijn van de coronajaren ook een nieuwe opleving geweest van platen. In 2013 kochtenwe in Nederland nog voor 7 miljoen euro aan vinyl per jaar, in 2022 was dat maar liefst 37 miljoen. De CD deed 15 miljoen euro in 2022. Vinyl schijnt overigens ook echt wat huiselijker te klinken, omdat het een warmer geluid zou geven dan cd’s of digitale muziek. Er wordt vaak gezegd dat vinyl beter is in het lage spectrum, terwijl cd’s weer beter zijn in top-midden en top-hoog.