Tijdmachine: Discman was echt niet antishock, maar dat gaf niks

Laatst hadden we het over de Walkman en nu gaan we het hebben over een andere uitvinding van Sony: de Discman. Zoals je het ongetwijfeld al verwacht is het ook een apparaatje waardoor je draagbare muziek kon luisteren, alleen was het een iets minder handig apparaat dan de Walkman. Vandaag reizen we in onze tijdmachine naar de jaren ‘80 voor de discman.

Discman

Discman is in veel opzichten de opvolger van de Walkman. Cassettebandjes maakten plaats voor compact discs en het apparaatje ging van een soort rechthoekig design naar een wat platter ontwerp, mede om ruimte te bieden aan die CD. CD’s, die dan weer een uitvinding waren van het Nederlandse Philips, deden hun intrede in de jaren ‘80. Ze werden in 1979 onthuld en werden uiteindelijk echt groot in de jaren 80 en 90. Geen wonder dus dat er in 1984 een apparaat verscheen om die cd’s onderweg te kunnen luisteren.

Toen kostten ze 100 tot 300 gulden (45 tot 145 euro), tegenwoordig vragen mensen er op Marktplaats nog wel 20 tot 25 euro voor, die oude Discman. De discman was vooral in de jaren ‘90 populair: toen zag je alle tieners ermee. Helemaal omdat je op een gegeven moment ook herlaadbare batterijen had en de discman zo beter kon doorspelen. Veel discmans hadden ook antishock-technologie, waardoor je nummer bij een stootje gewoon zou moeten doorspelen, maar vaak was die antishock een kleine teleurstelling. Hoewel er mensen zijn die discmans bij zich droegen tijdens het hardlopen (met jogtechnologie) die wel meenden dat het hielp. Wij hadden vooral veel haperingen en stotteringen op het apparaat, maar soms was dat ook wel weer grappig.