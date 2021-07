Storytel lanceert eigen e-reader in Nederland

Vandaag introduceert Storytel haar eigen e-reader in Nederland: de Storytel Reader. Een device waarop gebruikers voor een vast bedrag per maand hun favoriete boeken onbeperkt kunnen luisteren en lezen. Uniek aan het device is dat beide mogelijkheden gecombineerd kunnen worden. Zo kun je onderweg in de auto luisteren naar een luisterboek en thuis verder lezen waar je met luisteren was gebleven.

Storytel Reader



De introductie van de Storytel Reader is een logische stap in de propositie van Storytel. Met de e-reader hebben gebruikers altijd en overal toegang tot de mooiste verhalen op welke manier zij dat zelf willen; lezen of luisteren. Bovendien speelt het platform hiermee in op de behoeftes van de consument die het afgelopen jaar nog vaker een e-book las dan een luisterboek luisterde.