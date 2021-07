​Sony komt met glazen speaker die lijkt op een kaars

Is het een lamp, is het een kaars? Het is een speaker. Sony introduceert de LSPX-S3, een luidspreker die alvast opvalt door zijn ontwerp. De nieuwe designgadget verschijnt in augustus voor een adviesprijs van 350 euro.

Kaarsmodus Sony heeft twee keer eerder een speaker geïntroduceerd die op een kaars lijkt, maar dit nieuwe exemplaar is gelukkig wat goedkoper. In plaats van ongeveer 400 euro, betaal je nu 350 euro voor deze luidspreker met kaarsoptie. De eerste variant kostte zelfs zo’n 675 euro. Mocht je het feit dat de speaker op een kaars lijkt niet zo tof vinden, dan kun je er ook voor kiezen om hem niet in ‘kaarslichtmodus’ aan te zetten. Nog steeds lijkt hij dan op een windlicht, want hij is nu eenmaal deels gemaakt van glas, maar in ieder geval toont hij dan geen ‘kaarslicht’. Het lichtje heeft 32 helderheidsmogelijkheden, dus hij kan ook schijnen als een soort TL-balk. Hierdoor kun je hem zowel inzetten bij een romantisch diner voor de perfecte, zachte belichting, als met wat harder licht als je voor het slapengaan een boek wil lezen in bed.

Sony LSPX-53 LSPX-53 heeft niet alleen voor het uiterlijk een glazen gedeelte, door dit glas te laten vibreren kan dit functioneren als tweeter. Het glas is ook een geleider van de rest van het geluid, wat mede dankzij de vibraties allerlei richtingen op wordt gezonden. De speaker werkt via Bluetooth, waardoor je geen draad nodig hebt. Een goede keuze, want deze bijzondere designlamp zal in veel interieurs het beste tot zijn recht komen zonder draad. Sony schrijft: “LSPX-S3 is voorzien van Advanced Vertical Drive Technology, die gebruikmaakt van drie actuatoren die discreet aan het uiteinde van het organische glas worden bevestigd. Ze laten de hele glazen tweeter trillen om het geluid in elke richting te verspreiden. Ongeacht het muziekgenre biedt de luidspreker heldere en krachtige hoge tonen van de organische glazen tweeter. Dat terwijl hij ook een wijdverbreid geluid levert met eenzelfde volume.”

Glazen speaker Deze lampspeaker heeft een middenklasse driver met een passieve radiator die je gebruikt voor de lage tonen. Je kunt het apparaat opladen met USB-C. Op één keer opladen gaat LSPX-S3 zo’n acht uur mee. Koop je twee van deze speakers, dan kunnen ze onderling paren. Het voordeel daarvan is dat ze dan in stereo werken voor een nog betere audio-ervaring. LSPX-S3 wordt verwacht in augustus 2021.