C Seed N1-televisie: ultra-tv met een buitenaards design

Een televisie die als een kunstobject op de grond ligt, maar vervolgens geheel uitklapt naar een volledige televisie van 165 inch. Er is een nieuw televisiemerk opgestaan dat meteen een enorme hype is, al is er wel een nadeel.

C Seed N1

Het Oostenrijkse C Seed heeft al vele awards gewonnen met hun designs en dat geldt ongetwijfeld ook voor de C Seed N1. Dit bakbeest van een televisie is extreem indrukwekkend: hij heeft een 4K-microledscherm dat volledig omhoog kan worden geschoven en kan worden uitgeklapt om vervolgens televisie te kunnen kijken (of Netflix, of YouTube, of Disney+, enzovoorts). Het is een enorm avant-garde apparaat dat gebruikmaakt van een metalen voet waar hij dus volledig in kan verdwijnen wanneer hij wordt ingeklapt.

Het apparaat is er in meerdere groottes: 165, 137 of 103 inch. Dat scherm kan 180 graden draaien en het apparaat bevat zelfs aluminium delen die ook in de luchtvaart worden gebruikt. Er zit bovendien een speciale fysieke coating op het scherm die helpt bij het produceren van waarheidsgetrouwe zwarttinten en levendige kleuren. C SEED's gepatenteerde Adaptive Gap Calibration zorgt ervoor dat de randen tussen de schermpanelen verdwijnen om een perfect naadloze visuele ervaring te bieden. De N1 wordt geleverd met een geïntegreerd luidsprekersysteem (twee breedbandluidsprekers van 100 watt), waardoor een meeslepende audiovisuele ervaring wordt gecreëerd.