Adidas koptelefoon met kunstlicht zonnecellen

De zonnecellen die in de headset verwerkt zijn, komen van Exeger, een Zweedste fabrikant. Het is een zogenoemd ‘Powerfoyle’, ofwel een flexibele folie met fotovoltaïsche cellen die kunstlicht in energie kunnen omzetten. De folie is verwerkt in de hoofdband van de koptelefoon die verder ook heel duurzaam geproduceerd is. Van alle plastics in de headset, iets meer dan de helft van het totale device, is bijna 90 procent afkomstig van gerecyclede materialen.

Het is dus niet vreemd dat Adidas zich een tijd geleden ook gemengd heeft in de wereld van de hippe koptelefoons. Het nieuwste model, de RPT-02-SOL , heeft bovendien een unieke feature. Hij is voorzien van zonnecellen die niet alleen voor extra uurtjes muziekplezier zorgen bij daglicht (en in de zon), maar ook opgeladen wordt onder kunstlicht.

Adidas is natuurlijk vooral bekend vanwege de sportkleding en -accessoires. En natuurlijk het prachtige verhaal van de twee broers uit Herzogenaurach. Tegenwoordig worden smartphones, muziek en de bijbehorende accessoires ook tot de ‘sportkleding’ gerekend. Ik bedoel, voor veel sporters is muziek, liefst schallend uit hippe koptelefoons, een onmisbaar onderdeel van de voorbereiding op wedstrijden geworden. En handig als ze na een (slechte) wedstrijd boze toeschouwers en kritische vragen van journalisten willen ontlopen ;)

80 uur muziek en zweet-proof

Wanneer de accu volledig opgeladen is, kan de RPT-02-SOL maar liefst 80 uur onafgebroken gebruikt worden. Loop je in de zon, bij daglicht of onder kunstlicht, dan wordt de accu tussentijds bijgeladen. Hoe veel extra power, en muziekplezier, een uurtje zon/kunstlicht oplevert wordt niet gemeld. Feit is wel dat opladen via de USB-C aansluiting uiteraard het snelst gaat. Dan is ie na 2 uurtjes weer klaar voor de volgende 80 uur muziekfun.

De Adidas koptelefoon is verder ook bestand tegen zweet en regen. Hij is spatwaterdicht, dus zwemmen met de koptelefoon op is er niet bij. Ook niet handig, lijkt mij. Op het prijskaartje staat een bedrag van 229 euro.Foto's: Adidas